Transparency International, din a cărui conducere face parte Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al ÎCCJ condusă de Lia Savonea, a transmis un comunicat după ce președintele Nicușor Dan a reintrodus corupția ca problemă de securitate națională:

”Implicarea tuturor actorilor societali în lupta împotriva corupţiei trebuie să se realizeze punând pe primul loc principiul separaţiei puterilor în stat şi garantând independenţa justiţiei, a transmis vineri Transparency International Romania, care salută iniţiativa de a trata combaterea fenomenului corupţiei ca pe un obiectiv naţional de securitate”, transmite Agerpres.

Potrivit organizației, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, document pus în dezbatere publică de către Administraţia Prezidenţială, consideră combaterea corupţiei un obiectiv naţional de securitate şi propune direcţii de acţiune, precum o „abordare integrată a fenomenului, prin eforturile conjugate ale tuturor instituţiilor responsabile şi prin utilizarea eficientă a datelor disponibile”.

De amintit este că vicepreședintele Transparency International Romania și membru în Consiliul Director este Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

”De-a lungul timpului, Transparency International Romania a accentuat nevoia de a trata lupta anticorupţie într-o manieră care să implice toţi actorii societali, de la instituţii publice şi clasa politică, la sectorul privat, mediul academic şi societatea civilă. Implicarea constantă a acestora în formarea unei societăţi integre este esenţială, fiecare având rolul şi responsabilitatea sa în combaterea corupţiei. Subliniem totodată faptul că implicarea tuturor actorilor societali în lupta împotriva corupţiei trebuie să se realizeze punând pe primul loc principiul separaţiei puterilor în stat şi garantând independenţa justiţiei. Baza luptei anticorupţie trebuie să fie respectarea Constituţiei şi a legilor în vigoare, cu mare accent pe respectarea competenţelor date expres de lege fiecărei instituţii implicate în proces”, se arată în comunicat.

De asemenea, spun reprezentanţii Transparency International Romania, întreaga iniţiativă trebuie să fie însoţită de un cadru legislativ în domeniu actualizat şi bine armonizat, care să nu mai conţină lacunele şi inadvertenţele din prezent, tocmai pentru a oferi puterii judecătoreşti şi instituţiilor statului pârghiile prin care combaterea corupţiei să se realizeze eficient şi în beneficiul cetăţenilor.

”Implicarea societăţii civile şi a cetăţenilor în eforturile de a reforma şi moderniza statul român în ceea ce priveşte creşterea integrităţii publice reprezintă un pas important în maturizarea României ca stat democratic. Un bun dialog între instituţiile publice, societatea civilă şi mediul de afaceri este esenţial în dezvoltarea de politici publice şi iniţiative care să sporească atât încrederea în sectorul public, cât şi bunăstarea socială şi creşterea economică. Aşa cum reiese şi din documentul privind Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, există nevoia de cooperare interinstituţională, iar un dialog constructiv, asumat de toţi actorii implicaţi, este menit tocmai să rezolve această deficienţă”, precizează sursa citată.

Conform comunicatului, una dintre politicile publice pentru care Transparency International România face advocacy de mai bine de 10 ani este implementarea Pactelor de Integritate ca un instrument larg răspândit de monitorizare a achiziţiilor publice, inclusiv a achiziţiilor publice verzi, pentru a evita riscurile de corupţie şi pentru a promova încrederea în proiecte-cheie de contractare publică.

”Punem accent pe importanţa monitorizării civice a modului în care sunt cheltuiţi banii publici, corectitudinea acestui proces şi responsabilitatea pentru proiectele de investiţii, oferind totodată cadrul în care să poată fi identificate şi semnalate potenţiale fapte de corupţie. Transparency International Romania îşi reafirmă deschiderea de colaborare cu autorităţile competente şi colegii din societatea civilă în vederea creării unui cadru puternic de cooperare în domeniul luptei împotriva corupţiei”, se mai mnţionează în comunicat.