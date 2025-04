Bolojan despre lupta anticorupție: La un moment dat, lupta anticorupție a ajuns efectiv să inhibe decizii. În anumite zone pierderile prin fuga de răspundere au fost destul de mari, acoperind anumite pierderi care ar fi putut fi din această chestiune

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că ”la un moment dat, lupta anticorupție a ajuns efectiv să inhibe decizii. În condițiile în care ai un cadru legal foarte interpretabil, în care lucrurile pot fi în orice moment interpretate, am avut o reacție efectiv de retragere, de fugă de răspundere în totalitate”.

El a fost întrebat la podcastul lui Moise Guran și Vlad Petreanu ce părere are despre faptul că în 2020, CSAT a scos corupția de pe lista amenințărilor la securitatea națională.

”În orice țară e o realitate, și o societate care are o corupție cât mai scăzută e o societate sănătoasă, în care modelele de succes sunt cele sănătoase și în permanență trebuie luptat pentru a ține sub control acest fenomen. Iar instituțiile care au competențe în această zonă trebuie să-și facă datoria. Pe de altă parte, eu sunt un om de administrație și am lucrat 20 de ani la proiecte. La un moment dat, lupta anticorupție a ajuns efectiv să inhibe decizii. În condițiile în care ai un cadru legal foarte interpretabil, în care lucrurile pot fi în orice moment interpretate, am avut o reacție efectiv de retragere, de fugă de răspundere în totalitate. Și să știți că în anumite zone pierderile prin fuga de răspundere au fost destul de mari uneori, acoperind anumite pierderi care ar fi putut fi din această chestiune”, a răspuns Ilie Bolojan.

”Nu aș vrea să înțelegeți că nu sunt un susținător și nu mi se pare absolut sănătos ca lupta anticorupție să nu există într-o țară care se dorește prosperă”, a mai spus Bolojan.

El a adăugat că ”fiind în administrație, știu discuțiile cu colegii, reținerile multora dintre ei. Au fost situații destul de complicate. Vă dau un alt exemplu de logici de achiziție. Ne plângem că nu putem atrage fonduri din cauza birocrației și a contestațiilor”.

”Nu aș vrea să înțelegeți că găsesc scuze celor care au încălcat legea și, amânând sentințe, retrimițând cauze, au ajuns să nu mai răspundă. Acest tip de fenomene slăbesc încrederea în stat, în justiție. Dacă ceva s-a făcut în acest ani e că justiția nu a mai avut probleme legate de independență, de finanțare – sigur, mai sunt probleme legate de personal, de calitatea spațiilor – dar fiecare putere trebuie să întoarcem țării serviciile. Justiția, serviciile guvernamentale, primăriile – trebuie să facem în contrapondere cu ce ne-a oferit țara”, a mai spus președintele interimar.