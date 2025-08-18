Primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen şi pot fi realizate / Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernuluii să renunţe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care, deşi sunt în faze incipiente, pot fi implementate în termenul stabilit. Administraţia locală propune Executivului ca, în aceste situaţii, să se respecte autonomia locală, iar consiliile locale să îşi asume prin hotărâri dacă continuă aceste proiecte, iar în cazul nefinalizării lor în termenul impus de PNRR, finalizarea investiţiilor să fie suportată din bugetul local. ”Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti”, afirmă primarul comunei, Gheorghe Damian, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Comunitatea din Ciugud riscă, în cazul în care Guvernul va adopta Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să piardă cel mai important proiect din istoria comunei, prin care construieşte „Şcoala Viitorului”, un model de şcoală pentru reforma şi dezvoltarea învăţământului din mediul rural. Proiectul în valoare de 13 milioane de euro, din care 4 milioane din bugetul local al comunei şi restul fonduri europene, este în faza finală a ultimei licitaţii, respectiv pentru selectarea constructorului, iar întreg proiectul este în grafic, în contextul în care Ministerul Educaţiei a semnat contractele de finanţare pentru acest tip de proiecte doar la finalul anului 2024”, se arată într-un comunicat al Primăriei Ciugud.

Primăria Ciugud propune ca în noua OUG să fie exceptate de la suspendare sau denunţare unilaterală contractele de finanţare pentru care autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă, prin hotărâre a consiliului local, finalizarea investiţiilor din surse proprii, în situaţia în care termenul de execuţie a lucrărilor depăşeşte data de 31 august 2026, data la care se presupune că s-ar încheia PNRR. În aceste cazuri, autorităţile locale beneficiază de dreptul de a continua contractele de finanţare câştigate şi semnate.

„Astăzi, începem cea mai importantă luptă a comunităţii noastre – lupta pentru viitorul copiilor noştri. Sunt un om raţional şi echilibrat, înţeleg situaţia economică dificilă a României, dar nu voi accepta niciodată ca viitorul comunităţii noastre să fie decis din pix, de cineva aflat vremelnic într-un minister sau în fruntea guvernului. La Ciugud, am demonstrat mereu că suntem serioşi, că ne respectăm angajamentele şi, mai ales, că muncim cu seriozitate şi cu bună credinţă. De aceea, solicit public membrilor Guvernului României şi domnului premier Ilie Bolojan să dea dovadă de bună credinţă şi faţă de comunitatea noastră, aşa cum au jurat la învestirea în funcţie, să respecte autonomia locală şi să lase comunităţile să îşi decidă viitorul. În cazul nostru, Guvernul vrea să ne stopeze cel mai important proiect din istoria comunei: o nouă şcoală în care ne asigurăm că Ciugudul va avea viitor şi copiii noştri vor avea cele mai bune condiţiile pentru a creşte frumos”, afirmă primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian.

El precizează că nu este vorba despre ”un moft”, ci este un proiect de importanţă majoră pentru viitorul comunei şi pentru viitorul copiilor nevoiţi să înveţe acum în săli de clasă aglomerate.

”Astfel, conform principiilor bunei guvernanţe, potrivit valorilor europene şi potrivit Constituţiei României şi Cartei Europene a Autonomiei Locale, cerem să ni se garanteze autonomia locală şi dreptul legitim prin care să decidem singuri în problemele majore ale comunităţii noastre. Prin urmare, dorim ca decizia privind continuarea proiectului de construire a noii şcoli, proiect care se află în termen, să fie luată de Consiliul Local Ciugud, cu asumarea asigurării din bugetul local a finanţării, în cazul în care nu ar fi terminat până la încheierea PNRR. Sunt sigur că domnul Ilie Bolojan, un om cu experienţă în administraţie şi care ştie ce înseamnă dragostea unui lider pentru comunitatea sa, va cântări mai bine decizia privind proiectele PNRR, va continua consultările cu primarii şi va permite ca fiecare proiect să fie analizat şi asumat de fiecare administraţie locală în parte. Eu vă asigur că, la fel ca oricare primar din această ţară care îşi iubeşte comunitatea, voi lupta cu toate armele democraţiei pentru a apăra interesele şi drepturile cetăţenilor pe care îi reprezint. Nu lăsăm să moară şcoala de la ţară!”, a transmis edilul.

Gheorghe Damian a mai spus că nu este normal ca sute de proiecte, aflate în termen de implementare şi unele cu posibilităţi reale de finalizare în termen, să fie denunţate unilateral, din pix, fără o analiză serioasă. Potrivit edilului, Guvernul încalcă principii europene precum principiul nediscriminării şi al tratamentului egal al comunităţilor în accesarea finanţărilor europene şi mai ales principiul autonomiei locale.

„La Ciugud, am demonstrat că putem construi în termene scurte, că putem implementa cu seriozitate proiecte europene şi, fără să fim lipsiţi de modestie, am fost daţi exemplu la nivel european pentru modul în care am atras fonduri europene şi am implementat proiecte. Pentru proiectul şcolii, Comuna Ciugud a accesat deja un credit pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, am angajat cheltuieli din bugetul local pentru studii şi proiectare, iar prin anularea acestui proiect Guvernul ne creează şi un prejudiciu. Spun din nou că înţeleg situaţia economică a României, înţeleg necesitatea unor măsuri de austeritate, dar nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti, nu în consiliul local, la Ciugud, aşa cum este legal şi constituţional”, a mai spus Gheorghe Damian.

Şcoala Viitorului – explicaţii privind proiectul şi stadiul de implementare

Primăria Ciugud este în faza de implementarea a celui mai important proiect din istoria comunei – „Şcoala Viitorului” – o nouă şcoală care se doreşte un model pentru reforma şi dezvoltarea educaţiei în satul românesc.

În 2019, înainte de pandemie, Comuna Ciugud a devenit cunoscută în întreaga ţară pentru deschiderea primei şcoli smart din mediul rural din România. Unitatea de învăţământ, o mică şcoală veche modernizată, a devenit studiu de caz pentru Ministerul Educaţiei în timpul pandemie, dar şi ulterior, pentru dezvoltarea educaţiei digitale. De menţionat că modernizarea şcolii amintite, care a presupus lucrări ample de consolidare şi construcţie, a durat aproximativ 3 luni, un termen record pentru complexitatea lucrărilor. Cu această ocazie, în Comuna Ciugud a fost reorganizată întreaga reţea şcolară pe criterii de eficienţă economică şi pentru a îmbunătăţi calitatea actului educaţional.

”Practic, ceea ce propune Ministerul Educaţiei acum, Comuna Ciugud a făcut singură în 2019, pe baza unei analize în comunitate. Numărul de elevi era în scădere continuă din cauză că părinţii preferau să îşi ducă copiii în şcolile din Alba Iulia, municipiul fiind practic lipit de comuna Ciugud. Odată cu deschiderea şcolii smart de la Ciugud şi reorganizarea reţelei şcolare, numărul elevilor a continuat să crească. Datorită acestei şcoli, numărul elevilor a crescut exponenţial (de la aproximativ 100 în 2019 – la peste 350 în 2024), iar unitatea de învăţământ a devenit neîncăpătoare, administraţia locală fiind nevoită să găsească alte spaţii pentru mutarea unor clase de elevi”, explică Primăria.

În acest context, echipa primăriei a demarat un proiect de investiţii pentru construirea unei noi şcoli şi a reuşit câştigarea unei finanţări prin PNRR, respectiv apelul „Construirea şi dezvoltarea unei reţele pilot de şcoli verzi”. Contractul cu Ministerul Educaţiei a fost semnat la finalul anului 2024, când a început implementarea proiectului. În primă fază, administraţia locală a contractat serviciile de proiectare, care s-au încheiat cu realizarea proiectului tehnic al investiţiei (în luna februarie 2025) şi obţinerea autorizaţiei de construire.

În luna martie 2025, a fost demarată licitaţia deschisă pentru contractarea execuţiei lucrărilor, iar în prezent se află în etapa finală a procedurii, urmând a fi desemnat câştigătorul licitaţiei, fiind înscrişi 10 ofertanţi, iar autoritatea contractantă fiind nevoită să răspundă inclusiv la numeroase solicitări de clarificare.

”De asemenea, precizăm că, din punct de vedere legal, proiectul nu putea fi urgentat de la semnarea contractului până la faza finală de licitaţie, fără încălcarea procedurilor impuse pentru achiziţii şi licitaţii publice. În acest context, echipa Primăriei Ciugud şi-a estimat timpul necesar implementării acestui proiect şi se încadrează în clauzele şi termenele contractului de finanţare semnat cu Ministerul Educaţiei”, explică Primăria Ciugud.

În acelaşi timp, instituţia a contract un credit pentru susţinerea realizării acestei investiţii, în valoare de 10 milioane de lei, scadent în anul 2030, pentru care plăteşte deja dobânzi (valoare dobânzilor totale se va ridica la 2,7 milioane de lei). Valoarea eligibilă din PNRR a investiţiei este de 44.440.223,90 lei, la care se adaugă valoarea neeligibilă de 19.056.988,96 lei, care va fi suportată din bugetul local şi din creditul contractat.

”În contextul în care Guvernul României şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene doreşte suspendarea/ denunţarea unilaterală a proiectelor finanţate prin PNRR, pentru care nu s-au emis ordinele de începere a lucrărilor, menţionăm că investiţia Comunei Ciugud va fi grav afectată, iar interesele comunităţii vor fi prejudiciate. Pe de o parte, administraţia locală va avea o problemă cu asigurarea calităţii actului educaţional din cauza supraaglomerării actualei şcoli, iar pe de altă parte, va fi modificată întreaga proiecţie economică stabilită pentru realizarea acestei investiţii (care presupune un efort financiar, pe lângă finanţarea nerambursabilă, de peste 4 milioane de euro din partea comunităţii)”, mai arată administraţia Ciugudului.