Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuţie, la nivel naţional, în valoare de 26 de miliarde de lei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă remis vineri Agerpres, Ministerul Dezvoltării a publicat listele proiectelor vizate, dintre acestea 5.249 apa rţinând autorităţilor locale şi 123 fiind derulate de autorităţile centrale.

„Asigurăm finanţarea tuturor acestor investiţii, care aveau ordine de începere a execuţiei lucrărilor la data de 19 august 2025. Reabilităm şi eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învăţământ, 772 şcoli, 202 licee, 252 grădiniţe şi construim 119 creşe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătăţii, 49 spitale, 141 dispensare şi o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locui nţe şi achiziţionăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localităţi”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.