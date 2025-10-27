PNRR revizuit și cursa contra cronometru (I) – analiză Europuls

Acum 4 ani, pe 29 octombrie 2021, România primea vestea că Planul Național de Redresare și Reziliență primește undă verde: 518 ținte și jaloane (224 pe reforme și 294 pe investiții) asumate de Guvernul României de la acea vreme pentru a primi 13,5 miliarde de euro granturi și 14,9 miliarde de euro împrumuturi. Azi, la 300 de zile distanță de încheierea PNRR, am tras linie și am constatat că am îndeplinit 27% din ținte și jaloane și am atras aproape 11 miliarde de euro. Astfel, au avut loc discuții cu Comisia Europeană pentru un PNRR revizuit, adică simplificat și mai pragmatic în vederea apropierii termenului de finalizare al acestui mecanism.

Notă: Analiză realizată de echipa Europuls

Noul PNRR al României are un nou total de 21,5 miliarde de euro, propunându-ne să atragem integral cele 13,5 miliarde de euro granturi, însă renunțând la 7 miliarde de euro împrumuturi.

Practic, într-un an România trebuie să atragă fonduri din PNRR cât am atras în 4. Cum primim fondurile?

Ce nu mai este deloc în PNRR-ul revizuit?

15 măsuri au fost scoase din PNRR, printre care rețeaua de metrou din Cluj și extinderea celei din București, investiții în conectarea gospodăriilor la apă și canalizare, transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare sau renovarea clădirilor publice.

Componenta 1 – Managementul apei

1. 70.581 gospodării conectate la rețeaua de apă și canalizare prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare” (Investiția 3)

2. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN) – achiziționarea și operaționalizarea a 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață și a 100 de stații agrometeorologice și integrarea stațiilor meteorologice suplimentare în cadrul Sistemul Meteorologic Integrat Național (SIMIN) (Investiția 7)

Componenta 4 – Transport sustenabil

Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în municipiile București și Cluj-Napoca – Semnarea contractelor pentru achiziționarea a 50% din lucrările la noile linii de metrou din București și Cluj-Napoca: M6 București: tronsonul 1

Mai – Tokyo (6 stații), lungime: 6,6 km; M1 Cluj-Napoca: Țara Moților (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 stații), lungime: 8,8 km. Lucrările incluse în această investiție sunt: lucrări de rezistență structurală, stații, interstații, tuneluri, galerii, alte construcții. (Investiția 4)

Componenta 5 – Valul renovării

Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor – se vor institui cel puțin 10 scheme de certificare pentru lucrătorii și specialiștii în construcții. Certificările se vor furniza în cadrul programelor de formare sub forma unor cursuri de scurtă durată în cadrul programelor de învățare pe tot parcursul vieții, care urmează să fie oferite în diferite regiuni, distribuite uniform pe teritoriul României. Cursurile de formare vor fi dedicate îmbunătățirii competențelor profesioniștilor și ale lucrătorilor în renovarea energetică a clădirilor. Cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor trebuie să fi obținut certificarea absolvirii cursului de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice. (Investiția 3)

Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

1. Programul de mentorat Orizont Europa – Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării va acorda 500 de vouchere solicitanților care depun o propunere de proiect în cadrul cererilor de propuneri din programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate (și peste pragul stabilit pentru un criteriu de evaluare de 10.000 EUR) pentru: redactarea propunerilor de proiecte; realizarea de schimburi de personal; participarea la evenimente de intermediere; utilizarea Infrastructurii luminii extreme – fizică nucleară. (Investiția 6)

2. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – semnarea a cel puțin 55 de contracte de finanțare a cercetării: (i) cel puțin 35 de contracte de cofinanțare a proiectelor de cercetare recomandate pentru finanțare în cadrul parteneriatelor europene și al misiunilor UE, cu un buget maxim de 300.000 EUR pentru fiecare partener român; (ii) până la 10 contracte care finanțează proiecte complementare cu scopul de a spori impactul proiectelor Orizont Europa și Orizont 2020 deja finanțate, cu un buget maxim de 1.000.000 EUR pe proiect; (iii) până la 10 contracte care finanțează proiecte de consolidare a capacităților în materie de resurse umane în sinergie cu programele naționale/POCIDIF, cu un buget maxim de 500.000 EUR pe proiect. (Investiția 7)

Componenta 14 – Buna guvernanță

1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor – construcția a 3 noi sedii de instanțe, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Accesul în clădiri va fi adaptat persoanelor cu dizabilități, iar această adaptare este însoțită de respectarea standardelor de protecție împotriva incendiilor și a standardelor tehnice de protecție, inclusiv reziliența seismică. Se va acorda prioritate sediilor autorităților judiciare din zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic din România. (Investiția 1)

2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii – finalizarea reabilitării/construcției a cel puțin 3 depozite pentru bunurile confiscate, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. (Investiția 2)

3. Crearea de structuri parteneriale locale între autoritățile locale și societatea civilă – 50 de noi parteneriate vor fi încheiate între organizațiile neguvernamentale și autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea proiectelor de sprijinire a dezvoltării comunităților locale. Planurile concrete de intervenție care implică parteneriate vor fi definite la nivelul fiecărei comunități și se va acorda prioritate domeniilor precum combaterea discriminării, guvernanța participativă și bugetarea, serviciile destinate comunităților vulnerabile (cum ar fi romii sau persoanele fără adăpost), combaterea sărăciei și tranziția verde. Planurile de intervenție vor cuprinde ținte asociate, rezultate pe termen scurt și lung, bugete și angajamentul de a realiza procese de consultare periodice, transparente și favorabile incluziunii, cu o atribuire clară a responsabilităților către părțile implicate. De asemenea, planurile vor prevedea instrumente de lucru menite să dezvolte capacitatea internă a administrației implicate în parteneriat de a servi cetățenii. Stabilirea priorităților planurilor de intervenție va face obiectul unei consultări publice și colaborative. Punerea în aplicare a fiecărui plan de intervenție este monitorizată timp de cel puțin 2 ani de la încheierea fiecărui plan. Cooperarea dintre părți și regularitatea/eficiența procesului de consultare vor fi documentate de-a lungul întregii perioade de investiții. (Investiția 3)

Componenta 15 – Educație

1. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare – 57 de licee agricole vor beneficia de sprijin pentru: modernizarea, renovarea și extinderea laboratoarelor școlare, a atelierelor și a laboratoarelor de informatică, a cantinelor și a căminelor pentru elevi; achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și utilaje pentru executarea lucrărilor agricole; formarea cadrelor didactice pe baza unei programe specifice legate de agricultură, elaborate împreună de Ministerul Agriculturii și Ministerul Educației. Fiecare liceu agricol va fi dotat cu un laborator informatic care să includă simulatoare și softuri necesare activităților teoretice și practice de predare/învățare. Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii vor avea atribuții în oferirea de granturi și a unor cheltuieli materiale pentru îmbunătățirea calității învățământului liceal agricol, sporind atractivitatea ofertelor educaționale. Numărul elevilor înscriși în cele 57 de licee tehnologice, cu un profil predominant agricol, în anul școlar 2025-2026 va crește cu 11,1% în comparație cu anul școlar 2020-2021. (Investiția 7)

2. Schema de grant pentru consorții școlare rurale – vor fi create trei consorții școlare rurale pentru a consolida mediul educațional rural prin asigurarea unor condiții optime de predare, respectând totodată principiul echității sociale. Fiecare consorțiu va construi infrastructura necesară pentru asigurarea calității procesului educațional, care include crearea unui campus modern cu o capacitate de 300–1.500 de locuri, inclusiv spații pentru activități de tip after-school, săli și terenuri de sport, spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi și cadre didactice. La selecția școlilor se va acorda prioritate celor situate în zone rurale, izolate și subdezvoltate. (Investiția 12)

3. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut – platforma electronică de evaluare online a elevilor va fi operațională. La dezvoltarea platformei se va lua în considerare numărul mediu de articole din orice clasă de materii, produsele științifice (în cazul în care sunt necesare competențe psihometrice) și softuri, elaborate în conformitate cu analiza nevoilor științifice și cu programul științific elaborat de experți în domeniu pentru testarea curriculumului și competențe. Softurile vor include, de asemenea, o aplicație client mobilă (pentru studenți și cadre didactice), precum și funcții de supraveghere online. Un număr de 67.000 de resurse educaționale deschise (materiale didactice) vor fi dezvoltate. (Investiția 15)

Componenta 16 – REPowerEU

1. Formare pentru dobândirea competențelor în domeniul energiei verzi – se stabilesc cel puțin șapte noi standarde profesionale și se revizuiesc cel puțin două standarde profesionale deja aprobate, pe baza unei cartografieri a nevoilor de formare. Cel puțin 4.000 de lucrători trebuie să fi obținut certificatul de absolvire a unor cursuri de formare în domeniul producției de energie din surse regenerabile. (Investiția 1)

2, Promovarea eficienței energetice a clădirilor publice – cel puțin 2.264.351 m² de clădiri publice trebuie să fi fost renovate în conformitate cu cerințele stabilite la jaloanele 96 și 98. (Investiția 3)

3. Proiect pilot pentru instalarea a 20 MW de panouri solare plutitoare pe canalele de irigații – semnarea contractelor pentru instalarea a cel puțin 20 MW de panouri solare plutitoare pe canalele de irigații deja reabilitate. Punerea în funcțiune și conectarea la rețeaua de energie electrică o capacitate de cel puțin 20 MW de panouri solare plutitoare pe canalele de irigații reabilitate. (Investiția 6)