G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski spune că a avut „cea mai bună” conversaţie a sa cu…

volodimir zelenski donald trump
sursa foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Zelenski spune că a avut „cea mai bună” conversaţie a sa cu Trump

Articole18 Aug 0 comentarii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni la Casa Albă, unde a fost primit de preşedintele american Donald Trump, că a avut „cea mai bună” dintre discuţiile lor de până acum în încercarea de a găsi o ieşire din războiul din ţara sa, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost într-adevăr cea mai bună – ei bine, îmi pare rău, poate cea mai bună va fi în viitor – dar a fost cu adevărat bună şi am discutat despre lucruri extrem de sensibile”, a spus Zelenski, aşezat în jurul unei mese la care se aflau aşezaţi Trump şi şapte lideri europeni.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.