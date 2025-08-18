Zelenski spune că a avut „cea mai bună” conversaţie a sa cu Trump

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni la Casa Albă, unde a fost primit de preşedintele american Donald Trump, că a avut „cea mai bună” dintre discuţiile lor de până acum în încercarea de a găsi o ieşire din războiul din ţara sa, informează AFP, citată de Agerpres.

„Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost într-adevăr cea mai bună – ei bine, îmi pare rău, poate cea mai bună va fi în viitor – dar a fost cu adevărat bună şi am discutat despre lucruri extrem de sensibile”, a spus Zelenski, aşezat în jurul unei mese la care se aflau aşezaţi Trump şi şapte lideri europeni.