Politologul Marius Ghincea remarcă, într-un interviu interesant, că tinerii din România s-au sincronizat perfect pentru prima dată în ultimii 35 de ani cu trendurile din Occident. Stabilit în Elveția, domnul Ghincea ajunge la concluzia că în politica românească se schimbă ceva fundamental: vechea falie comunism-anticomunism este înlocuită de falia globaliști sau progresiști versus suveraniști sau naționaliști.

Noile generaţii, care n-au prins comunismul şi nici anii ’90, nu mai rezonează la teme precum lupta împotriva corupţiei sau a comunismului, mai observă domnul Ghincea. În opinia sa, sunt alte preocupări, precum cea a crizei spaţiului locativ ori cea a cosmopolitismului versus cea a tradiţionalismului. Politologul mai crede că între societatea deschisă şi cea închisă se dă acum noua luptă, iar AUR, SENS şi USR sunt expresiile acestor noi trenduri. Pe măsură ce se vor schimba generaţiile, în următorul deceniu – prognozează Marius Ghincea – PNL va deveni un partid cu mari probleme în a mai face pragul electoral, în timp ce PSD va ajunge un partid de 10-12%.

Discursul anticorupţie nu mai interesează tânăra generaţie, dar el ar putea fi totuşi resuscitat de nişte politicieni capabili să explice că noile preocupări ale tinerilor, precum poluarea, criza spaţiului locativ, protecţia mediului au legătură directă cu corupţia. Poluarea ori tăierea pădurilor se fac cu încălcarea legii pentru că există corupţie. Aşa ar putea fi cointeresaţi din nou tinerii de această problemă care a preocupat generaţia părinţilor lor.

Nu ar trebui să privim ideile noilor generaţii – locuinţe şi magazine făcute şi deţinute de stat, preţuri şi salarii fixate de asemenea de stat etc – ca fiind comuniste, spune politologul stabilit în Elveţia. Casele construite de stat există şi în ţările capitaliste din Occident şi reprezintă soluţia la piaţa imobiliară liberă care are preţuri prea mari pentru tineri. Cam acesta este rezumatul interviului realizat de Matei Udrea cu politologul Marius Ghincea pentru News.ro. Merita citit integral aici

Câteva observații

Nu sunt nici pe departe expert în trenduri sociale pentru a evalua dacă observațiile domnului Ghincea sunt corecte sau nu. Dar urmăresc ca jurnalist viața politică de aproape 30 de ani și observ, la rândul meu, o sincronizare perfectă a unui segment din tânăra generație, nu cu neaparat cu Occidentul, ci cu propaganda anti-Occidentală, de sorginte rusă, răspândită intens pe rețelele sociale. Desprea această tendință periculoasă domnul Ghincea nu pomenește nimic pe toată durata interviului, altfel destul de lung.

De pildă, nu mai departe de acum un an, Călin Georgescu, George Simion, AUR și nou apărutul Partid al Oamenilor Tineri au luat un periculos avânt ca urmare a unei propagande intense pe Tik Tok. Aici și-au dat mâna forțe din afara și din interiorul României care au au nimic de-a face cu Occidentul, ci cu propaganda securistă de tip vechi din țară, conectată la propaganda Moscovei sau viceversa.

O parte semnificativă a tinerilor din România nu au absolut nici o părere despre globalism sau suveranism, ci înghit pe nemestecate, din cauza educației de proastă calitate și absenței gândirii critice, cam tot ce zboară pe rețelele sociale. Nu degeaba Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a atras atenția zilele trecute că fenomenul propagandei pro-totalitare în social media și nostalgia comunistă reprezintă o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor.

Și acum câteva date suplimentare, utile pentru a înțelege aderența tinerilor din România la partidul Tik Tok. Potrivit unui sondaj INSCOP publicat recent, 46% dintre românii care au cont de TikTok nu au competențe digitale. Media UE a cetățenilor cu competențe digitale e 71%. România este prima țară care are cele mai multe conturi de TikTok pe cap de locuitor din UE, cu 9 milioane. 90% din cei 9 milioane de români cu conturi pe TikTok au vârste între 13 și 35 de ani, adică oameni care n-au trăit în comunism.

Bun, și acum să nu ne mirăm că într-un alt sondaj INSCOP publicat prin vară, 45% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani sunt convinși că regimul comunist a fost ”mai debrabă un lucru bun pentru România”. Este un procentaj îngrijorător, care reflectă înainte de toate ignoranță, apoi educație de proastă calitate și multă manipulare.

Dar cu toate acestea, nu există în România nici un partid de stânga, care să conteze cât de cât. SENS nu există decât în conjunctura politică a alegerilor din București. Acest micuț partid progresist a devenit mai vizibil o dată cu candidatura Anei Ciceală la primăria Capitalei. Doamna Ciceală este promovată intens, culmea, tot de către partidul extremist AUR, foarte probabil pentru a lua din procentele candidatului USR, Cătălin Drulă. G4Media.ro a documentat pe larg campania de promovare a candidatei progresiste de către extremiști.

Poate și din acest motiv, partidul SENS a apărut distorsionat în ultimul sondaj publicat de INSCOP. Două treimi dintre tinerii români cu vârste între 18 și 29 de ani ar vota, în această ordine, cu: AUR (34%), SENS (16%) și USR (14%), arată sondajul INSCOP Research dat publicității în data de 11 noiembrie, realizat pe un eșantion de 3.000 de persoane.

România politică a rămas din pacate, și în rândul tinerilor, profund conservatoare, în cel mai rău sens al cuvântului, provincială și înapoiată. Am rămas o țară care imită Occidentul, dar nu i-a internalizat valorile, nici n-a clădit instituții funcționale. În afară de Tik Tok, desigur.

Ușurința cu care tinerii (nu doar ei) pot fi manipulați pe Tik Tok reflectă o lene intelectuală cronică, măsurată precis în toate testele PISA care indică faptul că România numără cei mai mulți tineri analfabeți funcțional (42% – deloc întâmplător, este un procent similiar cu cei care cred că a fost OK în comunism).

Analfabeții funcționali termină o școală dar nu înțeleg ce citesc sau nu pricep chestiuni elementare. Potrivit unui studiu oficial publicat de Ministerul Educației în luna Mai, aproape 30% din rândul tinerilor cu vârste între 15 și 34 de ani se încadrează în zona de risc sau de analfabetism funcțional.

La capitolul analfabetism funcțional nu prea suntem perfect sincronizați cu Europa Occidentală, unde cifrele sunt la jumătate sau chiar mai mici. Nu prea avem cum să fim sincronizați cu Occidentul în materie de trenduri politice din moment ce mare parte din tinerii noștri nu sunt capabili să le înțeleagă și nu dispun de cunoștințe elementare.

Există un segment în tânăra generație perfect sincronizat cu Occidentul, numai că cei mai mulți nu mai sunt aici. O mică parte dintre ei se luptă să-și facă loc în țară într-o mare de mediocritate, se confruntă cu contraselecția, cu nepotismul și corupția învățată încă de pe băncile școlii.

Cea mai mare parte din elita României occidentalizate studiază afară. Dintre tinerii care își clădesc o carieră în Germania, Franța sau Marea Britanie, puțini se mai întorc în România.

În trecăt fie spus, a spune că tema corupției nu mai interesează tânăra generație în țara Colectiv și a Corupției care ucide sună cam riscant. Corupția sistemică, generalizată, a fost și este unul dintre motivele majore de sancțiune politică.

Perfect de acord, în schimb, cu observația domnului Ghincea despre declinul ireversibil al partidelor tradiționale, PNL și PSD. Ele sunt partide de sistem care vor muri lent și vor fi înlocuite cu alte partide de sistem. Nu se schimbă nimic fundamental în politica românească, contrar aparențelor. Se mai scutură puțin sacul, dar cu aceiași șoareci în el.

O parte din tinerii despre care domnul Ghincea crede că sunt perfect sincronizați cu Occidentul nu au cum să înțeleagă ce scriu aici, chiar dacă citesc frazele de mai sus. Ei vor fi mai departe convinși că participă la o adevărată revoluție pe Tik Tok împotriva ”sistemului”, împotriva ”Bruxelles-ului” sau împotriva cui vreți dvs. La fel gândesc germanii care votează cu AfD sau britancii care au votat Brexit. Cu toții par convinși că fac ce trebuie pentru țara lor.

Abia mai târziu, unii dintre ei realizează că au fost victimele unei înșelătorii sub forma unei campanii intense de propagandă din afara țării lor. Din beție se mai trezesc, dar din prostie cei mai mulți nu se trezesc niciodată.