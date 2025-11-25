Ascultă articolul

Armata israeliană a anunţat că a ucis un palestinian, Ala Raouf Shetiyya, pe care-l acuză de un atac soldat cu moartea a doi militari israelieni, Diego Harsaj şi Eliya Hilel, anul trecut, la Nablus, în Cisiordania, ocupată, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Forţe israeliene l-au ”eliminat pe teroristul Ala Raouf Shetiyya”, a anunţat luni seara armata israeliană.

”Teroristul a desfăşurat un atac cu maşina la intrarea în Nablus, la 29 mai 2024, în care au fostucişi doi militari din al 90-lea Batalion”, a preciat ea.

Armata a anunţat că a deschis focul împotriva unui imobil în care palestinianul ”s-a baricadat şi era înarmat” şi că a arestat mai mulţi presupuşi ”colaboratori” ai acestuia.

Martori au declarat AFP că au văzut mult sânge, dar niciun cadavru în casa atacată de către militari israelieni, în estul oraşului Nablus.

Violenţe au ”explodat” în Cisordania ocupată de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac sângeros al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.

Aceste violenţe nu au încetat odată cu intrarea în vigoare a unui armistiţiu între israel şi Hamas, la 10 octombrie.

Peste 1.000 de palestinieni, combatanţi şi civili, au fost ucişi în Cisiordania ocupată de către militari şi colonişti israelieni, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date de la Autoritatea Palestiniană (AP).