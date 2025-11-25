Home » Articole » Curtea de Apel Bucureşti a decis reevaluarea ofertei declarate câştigătoare pentru construcţia noului stadion „Dan Păltinişanu” din Timişoara

25 nov. 2025
753
Stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara
Curtea de Apel Bucureşti a judecat recursul la o contestaţie care viza licitaţia Companiei Naţionale de Investiţii pentru noul Stadion ”Dan Păltinişanu” de la Timişoara, stabilind că trebuie reevaluată oferta declarată câştigătoare, transmite News.ro.
Asocierea condusă de Concelex, clasată pe locul al doilea în urma licitaţiei, a depus contestaţie în luna aprilie la Tribunalul Bucureşti, aceasta fiind respinsă, dar a făcut recurs. Acum, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat şi a anulat rezultatul licitaţiei organizate de Compania Naţională de Investiţii.
”Respinge excepţia nulităţii recursului. Admite recursul şi casează sentinţa recurată. În rejudecare, admite contestaţia şi, în consecinţă, anulează:
– adresa de comunicare a rezultatului din dată de 25.04.2025, fără număr, prin care i s-a comunicat reclamantei rezultatul procedurii de achiziţie în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având că obiect Proiectare, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţie: Construire stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ştefan Covaci nr. 1, municipiul Timişoara, judeţul Timiş – 342, nr. anunţ CN1071041 / 15.07.2024;
– raportul procedurii nr. 35934/23.04.2025, precum şi toate documentele emise de autoritatea contractantă în ceea ce priveşte stabilirea ofertei Asocierii CON-A că fiind admisibilă şi câştigătoare, şi a tuturor actelor subsecvente şi ulterioare;

– obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei Asocierii CON-A, cu luarea în considerare a motivelor prezenţei decizii, cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.
Respinge cererea de intervenţie, că neîntemeiată”, se arată în decizia judecătorilor, publicată marţi.
Mai mult, instanţa impune achitarea unei taxe judiciare de timbru.
”Obligă intimata-intervenientă la plata către recurentă-reclamantă a cheltuielilor de judecată din care, suma de 11.396,784,01 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru achitată la fond şi suma de 237.224,66 lei, reprezentând prima tranşă aferentă taxei judiciare de timbru datorate în recurs. Definitivă”, se mai arată în sentinţă.
În urma acestei decizii, Compania Naţională de Investiţii, care va construi stadionul, trebuie să reevalueze ofertele şi să anunţe noul câştigător.
Apoi, până când va putea fi şi semnat contractul cu constructorul este nevoie de emiterea unei ordonanţe de Guvern care să creeze cadrul legal şi să aprobe cofinanţarea de 25% a Consiliului Judeţean Timiş, urmând că restul investiţiei să fie acoperit de către CNI.
Noul Stadion ”Dan Păltinişanu” de la Timişoara, cel mai mare şi mai modern după Arena Naţională, se va ridica exact pe amplasamentul fostei arene a oraşului, pe care CJ Timiş a demolat-o complet.
Constructorul care va fi ales de către Compania Naţională de Investiţii (CNI) va începe proiectarea stadionului, programată să dureze 8 luni, şi investigaţiile geotehnice din teren, iar odată aprobat proiectul, va porni construcţia.
Noul Stadion ”Dan Păltinişanu” de 32.000 de locuri de la Timişoara, cu tribune acoperite, va costa aproximativ 140 de milioane de euro şi trebuie să fie gata până în 2028.

