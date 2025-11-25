Ascultă articolul

Generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa,vine marți, 25 noiembrie, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, scrie ziarulconstanta.ro.

Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.

Generalul Donahue se va întâlni cu ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, urmând ca ulterior cei doi oficiali să discute cu militarii aliați staționați în bază.

Vizita generalului Donahue confirmă sprijinul armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români.

La eveniment vor mai participa șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin precum și Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri al ambasadei Statelor Unite în România.

În cadrul evenimentului va avea loc o expoziție a capacităților militare ale SUA, României și Germaniei.