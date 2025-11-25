Ascultă articolul

Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere a acestor venituri dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele publicate marţi de Eurostat, transmite Agerpres.

Alte state membre cu creşteri puternice ale veniturilor reale per capital ale gospodăriilor între 2004 şi 2024 sunt: Lituania (95%), Polonia (91%) şi Malta (90%).

Cele mai mici creşteri ale veniturilor reale per capital ale gospodăriilor între 2004 şi 2024 au fost înregistrate în Spania (11%), Austria (14%), Belgia (15%) şi Luxemburg (17%).

Grecia şi Italia sunt singurele state membre UE unde veniturile reale per capital ale gospodăriilor au scăzut în ultimii 20 de ani, minus 5%, respectiv minus 4%.

La nivelul UE, veniturile per capita au crescut constant între 2004 şi 2008, au stagnat între 2008 şi 2011, din cauza crizei financiare, şi au scăzut în 2012 şi 2013.

Ulterior, veniturile şi-au reluat creşterea constantă, până în anul 2020, când au scăzut din cauza pandemiei. În anul 2021 a fost înregistrată o revenire, dar ulterior veniturile au crescut lent în 2022 şi 2023.

Primele date pentru anul 2024 arată o accelerare a ritmului de creştere a veniturilor.