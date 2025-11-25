Home » Articole » RAPORT România, în plutonul țărilor cu peste 50% din hotărările importante pronunțate de CEDO în ultimii zece ani care încă nu au fost puse în aplicare / Ungaria este campioană absolută, România conduce la cel mai mare număr de hotărâri importante în așteptare 

RAPORT România, în plutonul țărilor cu peste 50% din hotărările importante pronunțate de CEDO în ultimii zece ani care încă nu au fost puse în aplicare / Ungaria este campioană absolută, România conduce la cel mai mare număr de hotărâri importante în așteptare 

25 nov. 2025
336
RAPORT România, în plutonul țărilor cu peste 50% din hotărările importante pronunțate de CEDO în ultimii zece ani care încă nu au fost puse în aplicare / Ungaria este campioană absolută, România conduce la cel mai mare număr de hotărâri importante în așteptare 
Sursa foto: Wikipedia/ CherryX – Clădirea CEDO
Ascultă articolul

Bulgaria, Ungaria, Italia, Polonia și România au continuat să fie țările cu cele mai mari dificultăți în aplicarea hotărârilor CEDO în 2024, se arată într-un raport realizat de European Implementation Network, consultat de G4Media.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, România a continuat să aibă cel mai mare număr de hotărâri importante pendinte sau în așteptare (111), în timp ce Ungaria a rămas statul cu cea mai mare rată de hotărâri importante pronunțate de CEDO în ultimii zece ani și care încă așteaptă să fie puse în aplicare: 74 %.

În ceea ce privește Bulgaria, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, România și Slovacia, peste 50 % din hotărârile importante pronunțate de CEDO împotriva acestora în ultimii zece ani nu fuseseră încă puse în aplicare integral la sfârșitul anului 2024.

Zece state membre ale UE (Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Malta, Polonia și România) aveau, în 2024, cazuri care erau în așteptarea punerii în aplicare de mai mult de 15 și până la 24 de ani. În două state membre, Portugalia și Slovacia, bilanțul general al punerii în aplicare s-a înrăutățit, trecând de la moderat la moderat slab și, respectiv, de la slab la problematic.

Au existat, totuși, evoluții pozitive notabile. Suedia, Austria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Luxemburg și Slovenia au prezentat toate un bilanț general excelent sau foarte bun al punerii în aplicare la sfârșitul anului 2024.

Articolul continuă mai jos

Austria, Cipru, Finlanda și Germania și-au îmbunătățit scorurile generale de punere în aplicare, Finlanda fiind pe punctul de a elimina în decurs de doi ani restanțele de lungă durată în ceea ce privește hotărârile importante (de la nouă cazuri la unul).

Cehia se remarcă ca un exemplu deosebit de important: crearea, în urmă cu câțiva ani, a unei autorități solide de coordonare a executării și, mai ales, capacitatea consecventă a acesteia de a depăși o abordare defensivă sau „litigioasă” odată ce o nouă hotărâre intră în faza de punere în aplicare, a permis țării să facă față unui aflux puternic de noi hotărâri privind încălcări în anul trecut, menținând în același timp o punere în aplicare rapidă și un bilanț general solid.

În cele din urmă, Lituania a oferit în 2024 un exemplu aproape ideal de punere în aplicare completă și eficientă a unei hotărâri exigente a CEDO. În hotărârea Macatė, privind cenzura unui program de televiziune pentru copii, Lituania a eliminat efectiv toate încălcările prin adoptarea unei legi privind protecția copiilor împotriva conținutului dăunător. În cele din urmă, Lituania a oferit în 2024 un exemplu aproape ideal
de punere în aplicare completă și eficientă a unei cauze exigente a CEDO.

În hotărârea Macatė, privind cenzurarea unei cărți pentru copii care descria relații între persoane de același sex, toate măsurile necesare – inclusiv modificarea legislativă adusă în urma intervenției Curții Constituționale
– au fost adoptate în mai puțin de doi ani, ilustrând cum poate arăta o execuție promptă și cuprinzătoare.

Context

Din punct de vedere tematic, problemele de punere în aplicare cu care se confruntă CEDO se concentrează în câteva domenii sensibile. Cele mai persistente lacune se referă la independența justiției și la dreptul la un proces echitabil, unde consiliile politizate, numirile defectuoase și procedurile disciplinare abuzive împotriva judecătorilor rămân nerezolvate.

Încălcări structurale de lungă durată persistă și în ceea ce privește condițiile de detenție și de închisoare, supraaglomerarea, igiena precară și remediile slabe afectând grupuri mari, mai degrabă decât persoane izolate.

Hotărârile judecătorești care protejează grupurile vulnerabile – inclusiv solicitanții de azil, persoanele LGBTIQ+, copiii romi și pacienții psihiatrici – și cazurile care leagă daunele aduse mediului de drepturile prevăzute în Convenție se confruntă adesea cu o puternică rezistență politică sau socială, ceea ce duce la reforme fragmentate, întârziate sau pur cosmetice, se mai arată în raport.

Guvernele evită adesea în mod expres schimbările sau le întârzie în mod nejustificat, în special în ceea ce privește domeniile tematice menționate mai sus, care sunt considerate sensibile, lăsând să stagneze actualizările juridice și politice cruciale. Impasul politic blochează apoi sistemul. În unele țări, chiar și sistemul judiciar devine parte a problemei: atunci când instanțele supreme sunt influențate de factorii politici, judecătorii pot întârzia sau obstrucționa punerea în aplicare, închizând ușa progresului real, se mai arată în raport.

În contexte iliberale, cum este cazul Ungariei, conformitatea este, de asemenea, rezultatul unei analize cost-beneficiu. Problemele care implică costuri politice imediate – cum ar fi politicile restrictive privind drepturile minorităților – sunt tratate ca fiind nenegociabile, deoarece sunt esențiale pentru atractivitatea electorală a regimului. În schimb, reformele care vizează structuri de putere mai profunde – de exemplu, cele privind independența sistemului judiciar – sunt adesea gestionate prin schimbări superficiale sau pur simbolice, care mențin status quo-ul.

 

 

 

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”