Persoane necunoscute au furat din sediul Primăriei din Valea Viilor un seif în care se aflau 7.000 de lei. Lipsa seifului a fost remarcată luni, când a fost sesizată și poliția. Hoții au intrat în sediul instituției în timpul weekendului, anunță Turnul Sfatului.

Din informațiile ziarului sibian, banii din seif sunt cei strânși de la locuitorii comunei pentru lemne de foc, iar sediul Primăriei este dotat cu camere de luat vederi.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat.