Cătălin Gherghe, decanul Facultății de Matematică din București: Niciodată să nu-l criticați pe un elev dacă greșește, dimpotrivă, să-i spuneți că din greșeală se poate învăța

Cătălin Gherghe, decan al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București (FMI-UB) și coordonator al lotului național de matematică, a declarat că „niciodată să nu-l criticați pe un elev dacă greșește, dimpotrivă, să-i spuneți că din greșeală se poate învăța”. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Educația la putere de la TVR 2.

„Trebuie tot timpul să muncești. Asta este, n-ai cum să păcălești, n-ai cum să sari, uite că nu învăț acum, pentru că nu se leagă lucrurile. Ăsta este un lucru.

De ce le e frică? La română, povestești niște lucruri, citești și povestești. La matematică faci lucruri din care poți greși. Ăsta e un alt lucru – frica de greșeală. Niciodată să nu-l criticați pe un elev dacă greșește, dimpotrivă, să-i spuneți că din greșeală se poate învăța”, a spus Cătălin Gherghe.

Decanul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București a explicat care este diferența dintre un profesor bun și unul foarte bun:

„Diferența dintre un profesor de matematică bun și unul foarte bun este că cel foarte bun are din experiența lui o sumedenie de posibile greșeli pe care le poate face. Deci, un profesor bun ține o lecție corect (științific) și nimic de spus. Dar profesorul foarte bun, într-adevăr, stă din loc în loc și spune «aici s-ar putea să greșești, dacă faci chestia asta».”