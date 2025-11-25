Soluția lui Daniel Băluță pentru rezolvarea termiei în București: ”Fuziune ELCEN cu RADET”

Ascultă articolul

Invitat la emisiunea Observator 19, de la Antena 1, primarul sectorului 4, Daniel Băluță a fost întrebat de cum va rezolva problema căldurii și a apei calde în București. ”Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET. În plus, intensificarea ritmului de schimbare a țevilor și schimbarea tehnologiei, pentru că nu este suficient doar să înlocuim țevi! Există și alte modalități tehnice de a face această manoperă”, a explicat candidatul PSD la funcția de Primar General al Capitalei.

Material promovat de Partidul Social Democrat – PSD Organizatia Municipiului București

Cod unic de identificare nr. 51250001

www.g4media.ro/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-psd