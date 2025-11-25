Ascultă articolul

Confederaţia Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgenţă a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), fiind o măsură fiscală „profund nocivă”, care loveşte investiţiile şi pune în pericol viitorul economic al ţării, transmite Agerpres.

„IMCA nu este o reformă fiscală. Este o frână brutală pusă exact pe motorul creşterii economice. Situaţiile financiare ale companiilor din 2024 arată clar că 61% dintre companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro sunt afectate de IMCA în forma actuală. Aproximativ 20% dintre acestea înregistrau deja pierderi înainte de introducerea taxei, 10% au intrat pe pierdere exclusiv din cauza IMCA, iar 70% şi-au văzut profitabilitatea erodată semnificativ. Această măsură are un caracter puternic pro-ciclic şi foarte multe companii înregistrează pierderi, fiind penalizate suplimentar printr-o taxă calculată pe vânzări, nu pe profit”, susţin reprezentanţii Concordia, într-un comunicat transmis marţi Agerpres.

Potrivit organizaţiei, principalele efecte ale IMCA pentru economia românească: blochează investiţiilor noi şi expansiunea companiilor existente; penalizează exact comportamentele economice pe care statul ar trebui să le încurajeze: investiţii în producţie, inovare, reţele şi capacităţi noi; creează distorsiuni majore între sectoare şi între companii.

De asemenea, ICMA este profund injustă pentru că taxează companiile în pierdere şi pe cele care reinvestesc masiv în dezvoltare, arată organizaţia patronală.

„Sectorul cel mai grav afectat este comerţul (45% din companiile impactate), urmat de producţie (25%) şi servicii profesionale (20%). IMCA loveşte, aşadar, în lanţurile de aprovizionare, în industrie şi în sectoarele cu valoare adăugată – exact zonele de care depinde competitivitatea României”, au mai transmis reprezentanţii Concordia. În opinia acestora, scenariul vehiculat – IMCA de 0,5% – „nu este o soluţie, este doar o cosmetizare”.

„Reducerea IMCA la 0,5% din cifra de afaceri nu repară problema de fond, ci doar o amână. Deşi procentul companiilor afectate scade la 37%, impactul rămâne sever: 30% dintre companiile afectate au deja pierderi, iar IMCA le acutizează; 8% intră pe pierdere direct din cauza IMCA 0,5%; investiţiile companiilor sunt penalizate, iar profitabilitatea este amânată”, subliniază Concordia în comunicat.

„Chiar şi pentru companiile care evită pragul critic, ratele efective de impozitare rămân prohibitive”, atrage atenţia confederaţia patronală. În plus, scenariul extinderii IMCA de 0,5% la toată economia, prin eliminarea plafonului de 50 milioane de euro cifră de afaceri, ar afecta 35% din totalul firmelor din România, dintre care peste 70% sunt deja pe pierdere. Astfel, se va discuta despre generalizarea unei taxe pe pierdere, în condiţiile în care statul ar impozita exact companiile aflate în cea mai fragilă situaţie financiară.

„Poziţia Concordia pe această măsură este clară şi fermă – solicităm eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, pentru toate companiile, indiferent de dimensiune, şi renunţarea la orice scenarii de menţinere a IMCA, fie şi la cote reduse. Singurul scenariu responsabil este revenirea la un sistem fiscal previzibil, care taxează profitul real, nu activitatea economică în sine. România nu îşi mai permite să trimită investitorilor un semnal de impredictibilitate fiscală şi ostilitate faţă de capital. Iar fiecare zi în care IMCA rămâne în vigoare înseamnă investiţii amânate sau anulate, locuri de muncă pierdute şi creştere economică ratată”, avertizează reprezentanţii Concordia.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel naţional.

Cu o contribuţie de 30% din în PIB şi peste 450.000 de angajaţi în 3900 de firme mari şi mici, cu capital românesc şi străin, Confederaţia Patronală Concordia este singura organizaţie din România membră BusinessEurope, Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IOE) şi Business at OECD (BIAC).