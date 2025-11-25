Home » Anchete » EXCLUSIV Pe lista rușilor cercetați de Parchetul General pentru că ar fi obținut fraudulos documente românești se află Kirill Seleznev, un om de afaceri aflat pe lista sancțiunilor internaționale/ ”A participat la formarea unor surse corupte de venit pentru Vladimir Putin” – surse

25 nov. 2025
EXCLUSIV Pe lista rușilor cercetați de Parchetul General pentru că ar fi obținut fraudulos documente românești se află Kirill Seleznev, un om de afaceri aflat pe lista sancțiunilor internaționale/ ”A participat la formarea unor surse corupte de venit pentru Vladimir Putin” - surse
Sursa Foto: Gazprom
Țintă de proporții pentru Parchetul General în cadrul unei anchete în cadrul căreia, în această dimineață, au avut loc mai multe percheziții  în Suceava și două sectoare din București. Pe lista persoanelor luate în vizor pentru că ar fi obținut în mod fraudulos acte de identitate românești se află rusul Kirill Seleznev (51 de ani), fost membru al Consiliului de Administrație al gigantului Gazprom Neft, aflat în prezent pe lista de sancțiuni occidentale.

În iunie 2025, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut unui complet de judecată anularea actelor de naștere pentru Seleznev, dar și pentru doi membri ai familiei sale. Parchetul General a transmis astăzi G4Media.ro că efectuează urmărire penală pe numele a aproape 120 de persoane care au folosit certificate de cetățenie false pentru transcrierea certificatelor de naștere și obținerea de documente de identitate românești.

O sursă G4Media.ro a dezvăluit că Seleznev a obținut o carte de identitate românească la finalul anului 2023 de la Serviciul de Evidența Populației Bucecea – instituție unde, în anul următor, Parchetul General a făcut mai multe percheziții  în tentativa de a desființa o rețea transfrontalieră care mituia funcționari publici pentru a elibera ilegal documente de identitate românești.

În 2024, Seleznev și-a refăcut buletinul în Sectorul 3 – unul dintre cele două sectoare din București unde au loc percheziții astăzi, pentru ca, în iunie 2025, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 să ceară unui complet de judecată  anularea actelor de naștere pentru el și doi membri ai familiei.

Procesul are programat termen pe 12 decembrie, la Judecătoria Sectorului 6. Dintr-o decizie luată pe 7 noiembrie de această instanță într-un caz similar, precum și din comunicatul Parchetului General din această dimineață reiese că Seleznev, care nu a călcat vreodată în România, nu a depus cerere de obținere a cetățeniei și nu a depus jurământ, s-ar încadra la categoria celor care au prezentat la Serviciul de Evidență a Populației Bucecea, prin intermediul unui procurator, un certificat de cetățenie fals, presupus eliberat de un consulat al României în străinătate.

Seleznev ar fi profitat de o vulnerabilitate de sistem: în România nu există o bază de date electronică cu lista acestor certificate de cetățenie, bază unde să aibă acces funcționarii din teritoriu.

Sursa G4Media.ro a afirmat că prin documentele românești, Seleznev a intenționat să scape de sancțiunile, inclusiv de călătorie, impuse pe numele său inițial în 2023, cu câteva luni înainte de a obține carte de identitate la Bucecea. În aprilie 2025, pe lista actualizată, Seleznev apărea cu sancțiuni din partea SUA, Marii Britanii și Australiei.

În descrierea poziției sale și a faptelor ilicite, la numele său este menționat: ”Membru al Consiliului de Administrație al Gazprom Neft · Conducerea superioară a companiilor de stat (…) Implicat în scheme de corupție ale PJSC Gazprom și ale filialelor sale. A participat la formarea unor surse de venit corupte pentru Vladimir Putin și cei mai apropiați asociați ai săi.”

G4Media.ro a dezvăluit ieri în exclusivitate că circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General.

În dosar, anchetatorii ar avea în vizor și aproape 20 de cazuri în care cetățeni ruși ar fi primit din partea autorităților noastre buletine și pașapoarte românești prezentând în cadrul procedurii de redobândire a cetățeniei române identitatea unor soldați ucraineni care au murit pe câmpul de luptă după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.

În parte infractori periculoși sau oligarhi conectați la interesele Kremlinului și puși pe lista sancțiunilor de către țări din Occident, beneficiarii ar fi fost dați recent în consemn la Poliția de Frontieră.

Într-un răspuns trimis G4Media.ro în această dimineață referitor la stadiul dosarelor legate de aceste fraude, Parchetul General a transmis că într-una dintre anchete au fost încheiate 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu persoane cetățeni români și ucraineni ”care au intermediat obținerea de documente de identitate românești, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită și complicitate la fals informatic.

Totodată, au fost extinse cercetările față de proprietarii imobilelor care au luat în spațiu cetățeni născuți în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă și au fost extinse cercetările față de funcționarii publici cu privire la noi acte materiale.”

Parchetul a adăugat că, în alte două dosare, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 96, respectiv 23 de cetățeni care au folosit certificate de cetățenie false pentru transcrierea certificatelor de naștere și obținerea de documente de identitate românești.

 

