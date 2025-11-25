Home » Articole » Percheziții în Suceava, într-un dosar penal privind pașapoartele false / S-ar fi emis documente pentru cetățeni Rusia, Ucraina, Moldova și alte țări din fostul URSS

Percheziții în Suceava, într-un dosar penal privind pașapoartele false / S-ar fi emis documente pentru cetățeni Rusia, Ucraina, Moldova și alte țări din fostul URSS

25 nov. 2025
536
Percheziții în Suceava, într-un dosar penal privind pașapoartele false / S-ar fi emis documente pentru cetățeni Rusia, Ucraina, Moldova și alte țări din fostul URSS
Sursa foto: Unsplash
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ)  și ofițeri din cadrul IGPR – DIC  au pus în executare marți dimineață 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Activitățile operative sunt realizate într-un dosar în care funcționari publici din județul Suceava   sunt cercetați pentru fals și complicitate la fals informatic.

”Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin intermediul unor funcționari din cadrul unui serviciu de evidența populației și al unei primării, a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar și cu privire la dobândirea cetățeniei române pentru persoane născute în Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte țări din fostul URSS.

Datele nereale se referă la certificate de cetățenie falsificate și la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obținerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identității, a cetățeniei române și, după caz, a domiciliului sau a reședinței în România”, precizează procurorii.

Beneficiarii au obținut cărți de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparținând unor cetățeni români care nu erau titularii spațiului respectiv, fiind vorba de clădiri improprii sau dezafectate, sau fară acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declarațiilor de luare în spațiu și, implicit, fără prezența lor în fața funcționarului de la Serviciul de Evidență a Persoanelor.

În cazul a 18 beneficiari ai acestor acte s-a început urmărirea penală. Ei ar fi obținut pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior.

G4Media a scris luni despre un caz similar care s-a desfășurat în Sectorul 6.

Articolul „Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă” arată cum s-a putut organiza o astfel de rețea în România.

În cazul perchezițiilor de marți dimineața, 15 au fost organizate în județul Suceava, dar și la persoane fizice din București, din sectoarele 1 și 3.

 

Comentarii
  • Viorel_Minculescu

    Vă dați seama ca AU ȘTIUT TOȚI din sistemele de justitie, politie, servicii, toți care trăiesc in puf pe banii contribuabililor, cu salariile mult mai mari decât cele din privat, cu vaucere de vacanță, de masă, de îmbrăcăminte, chirie plătită sau casă gratis de la stat și cu pensie de la 48 de ani!
    Dacă o babă vinde mărar la colțul străzii se trage și cu Tomahawk-ul in ea intr-o ora! Primarul Timișoarei a așteptat 5 ani să fie cetățean! Este IMPOSIBIL să nu fi știut! Primul care spune asta ar trebui dus direct in închisoare!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

