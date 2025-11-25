Ascultă articolul

Snookerul trăiește un moment important: a fost doborât recordul pentru numărul de break-uri maxime (n.r. 147 de puncte) consemnate într-un sezon competițional. Chang Bingyu a bifat primul break maxim al carierei, iar totalul din această stagiune a ajuns deja la 16. Ronnie O’Sullivan a bifat două într-un singur meci.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Locul 47 în ierarhia mondială, Chang a bifat break-ul maxim în calificările pentru UK Championship.

Jucătorul chinez în vârstă de 23 de ani nu s-a putut bucura însă până la capăt, el fiind învins în frame decisiv, scor 6-5, de mult mai experimentatul Stephen Maguire.

Va rămâne însă în istorie Bingyu, el fiind jucătorul care a reușit cel de-al 16-lea break maxim din acest sezon de snooker.

Recordul all-time pentru un an a fost doborât, cu toate că ne aflăm doar la jumătatea sezonului de snooker.

Precedentul record, cel de 15 breakuri în sezonul 2024–2025, a fost depășit încă din noiembrie, în ritmul unei „ploi” de execuții perfecte cum snookerul nu a mai văzut.

Fan Zhengyi a deschis „balul” în vara acestui an, el fiind cel care a reușit primul break maxim la Championship League.

Reamintim că Ronnie O’Sullivan a bifat două break-uri maxime în același meci în acest sezon (n.r. în semifinala Mastersului Arabiei Saudite împotriva lui Chris Wakelin, pe 15 august 2025), el ajungând astfel la un record de 17 break-uri de 147 în întreaga carieră.

Pe lista jucătorilor care au produs break-uri maxime în acest sezon se numără nume importante precum Judd Trump, Ali Carter, Thepchaiya Un-Nooh, Zhang Anda, dar și tineri precum Liam Pullen și Aaron Hill.

Cele 16 break-uri maxime de până acum ale sezonului 2025–2026 marchează un moment de cotitură pentru snookerul mondial.

În clasamentul din toate timpurile, Ronnie O’Sullivan se află pe primul loc, cu 17 break-uri de 147 de puncte.

Este urmat de colegul din „Generația 92” John Higgins cu 13 și de legendarul Stephen Hendry cu 11.

Jucătorii cu cele mai multe breakuri maxime de 147 de puncte