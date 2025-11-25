Home » Sportz » Cristi Chivu, sfătuit să joace mai puțin spectaculos la Inter

25 nov. 2025
Cristi Chivu, sfătuit să joace mai puțin spectaculos la Inter
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia
Fost jucător la Inter, Christian Vieri are un sfat pentru Cristi Chivu: Interul să facă mai puțin spectacol pe teren, dar să câștige. Îndemnul fostului atacant vine după ce trupa pregătită de antrenorul român a fost învinsă în Derby della Madonnina de marea rivală AC Milan.

Christian Vieri spune că Interul ar trebui să facă mai puțin spectacol și să înscrie mai mult

Inter a dominat la aproape toate capitolele în marele derby cu Milan, dar a părăsit Giuseppe Meazza învinsă, scor 1-0.

Fost atacant important al naționalei Italiei, dar și al lui Inter, Christian Vieri îi transmite lui Chivu că poate ar fi mai bine ca vicecampioana Italiei să joace mai puțin spectaculos și să înscrie mai mult.

Vieri îl îndeamnă pe Chivu să implementeze la Inter un sistem mai pragmatic, asemănător cumva cu ceea ce a oferit Milan duminică seara.

„Poate că ar trebui să joace mai puţin frumos şi să marcheze câteva goluri în plus”, a declarat Vieri pentru DAZN.

„Milan suferă în timpul meciului, apoi are câteva contraatacuri şi marchează. Odată ce reuşesc asta, e greu să marchezi împotriva lor, pentru că sunt compacţi şi se apără bine.

Am crezut că Chivu îl va scoate pe Thuram pentru că nu mai fusese titular de două luni, dar a fost o decizie a lui Chivu”, a completat Christian Vieri pentru sursa citată.

După înfrângerea cu Milan, Interul lui Chivu a pus capăt unei serii pozitive și a coborât până pe locul 4 în clasamentul din Serie A.

Pentru antrenorul român urmează duelul foarte important din Champions League din deplasare cu Atletico Madrid (se va juca miercuri, de la ora 22:00, în direct pe canalele Digisport și Prima Sport).

Inter vs Milan

  • Posesie minge: 64%-36%
  • Șuturi pe poartă: 6-3
  • Ocazii mari: 2-1
  • Cornere: 9-1
  • Bare: 2-0
  • Faulturi: 7-9
  • Intevenții portar: 2-6

Serie A, clasament

  • 1 AS Roma 27 puncte
  • 2 AC Milan 25 (18-9)
  • 3 Napoli 25 (19-11)
  • 4 Inter 24 (26-13)
  • 5 Bologna 24 (21-8)
  • 6 Juventus 20 etc.

Rezumatul partidei Inter – Milan 0-1

