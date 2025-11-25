Macron vrea „pacea, dar o pace care să nu fie o capitulare” a Ucrainei

Ascultă articolul

Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a ”Coaliţiei Voluntarilor”, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Vrem pacea, dar nu o pace care să fie o capitulare” a Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron.

”Nimeni nu le poate spune ucrainenilor ce concesii teritoriale sunt pregătiţi să facă pe teritoriul lor”, a subliniat el.

El a precizat că ”nu face un proces de intenţie” planului de pace prezentat de către Statee Unite.

”GARANŢII DE SECURITATE”

”Europenilor le revine să decidă” cu privire la folosirea activelor ruse blocate din 2022, a subliniat preşedintele francez, în contextul în care Donald Trump vrea să obţină o parte din această sumă.

Bruxellesul explorează în prezent un mecanism fără precedent în vederea finanţării Ucrainei cu aceste aproximativ 210 miliarde de euro care aparţin Băncii centrale ruse, în urma unor sancţiuni impuse Moscovei şi unei înăspriri a sancţiunilor americane.

”Pacea începe cu un armistiţiu” în Ucraina, a subliniat preşedintele francez.

El a adăugat că, dacă ”(preşedintele rus Vladimir Putin) l-ar vrea, atunci ar face-o”.

El a subliniat asupra unor ”garanţii de securitate”, pentru ca agresiunea rusă în Ucraina să nu fie reluată, evocând o ”regenerare a armatei ucrainene”, care nu are o limită ca număr.

AMENINŢAREA RUSĂ

Emmanuel Macron a a fost întrebat, despre ”ameninţările la adrsa Franţei”, inclusiv cea pe care o constituie Rusia, între Războiul din Ucraina, pregătirea unor acţiuni ”de destabilizare în Franţa” într-un ”război informaţional” sau ”organizarea unor migraţii” în Europa.

Şeful statului francez a îndemnat să nu se dea dovadă de ”slăbiciune” împotriva ”amennţării” Rusiei.

”Am greţi dacă am fi slabi împotriva acestei ameninţări. Dacă vrem să ne protejăm, noi, francezii, singura mea obsesie, este că trebuie să arărăm că nu suntem slabi cu puterea care ne ameninţă cel mai mult”, a declarat el.

El a anunţat că vrea o consolidare a armatei franceze, prin creşterea materialului militar.

Emmanuel Macron urmează să efectueze joi o vizită la Varces, în Isère, la o instalaţie a Forţelor Terestre, unde ar putea anunţa introducerea unui serviciu militar voluntar.

În privinţa unui nou serviciu naţional, Emmanuel Macron a dat asigurări că nu este vorba despre ”trimiterea tinerilor noştri în Ucraina”.

BUGET

Întrebat despre dosarul fiebinte al adoptării unui buget în Parlament, el a răspuns că are ”spreanţe bune” ca ”forţele parlamentare” să ajungă la un compromis.