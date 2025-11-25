Home » Articole » Macron vrea „pacea, dar o pace care să nu fie o capitulare” a Ucrainei

Macron vrea „pacea, dar o pace care să nu fie o capitulare" a Ucrainei

25 nov. 2025
Macron vrea „pacea, dar o pace care să nu fie o capitulare” a Ucrainei
Sursa: Facebook/Forțele Armate ale Ucrainei
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a ”Coaliţiei Voluntarilor”, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
”Vrem pacea, dar nu o pace care să fie o capitulare” a Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron.
”Nimeni nu le poate spune ucrainenilor ce concesii teritoriale sunt pregătiţi să facă pe teritoriul lor”, a subliniat el.
El a precizat că ”nu face un proces de intenţie” planului de pace prezentat de către Statee Unite.
”GARANŢII DE SECURITATE”

”Europenilor le revine să decidă” cu privire la folosirea activelor ruse blocate din 2022, a subliniat preşedintele francez, în contextul în care Donald Trump vrea să obţină o parte din această sumă.
Bruxellesul explorează în prezent un mecanism fără precedent în vederea finanţării Ucrainei cu aceste aproximativ 210 miliarde de euro care aparţin Băncii centrale ruse, în urma unor sancţiuni impuse Moscovei şi unei înăspriri a sancţiunilor americane.
”Pacea începe cu un armistiţiu” în Ucraina, a subliniat preşedintele francez.
El a adăugat că, dacă ”(preşedintele rus Vladimir Putin) l-ar vrea, atunci ar face-o”.
El a subliniat asupra unor ”garanţii de securitate”, pentru ca agresiunea rusă în Ucraina să nu fie reluată, evocând o ”regenerare a armatei ucrainene”, care nu are o limită ca număr.
AMENINŢAREA RUSĂ
Emmanuel Macron a a fost întrebat, despre ”ameninţările la adrsa Franţei”, inclusiv cea pe care o constituie Rusia, între Războiul din Ucraina, pregătirea unor acţiuni ”de destabilizare în Franţa” într-un ”război informaţional” sau ”organizarea unor migraţii” în Europa.
Şeful statului francez a îndemnat să nu se dea dovadă de ”slăbiciune” împotriva ”amennţării” Rusiei.
”Am greţi dacă am fi slabi împotriva acestei ameninţări. Dacă vrem să ne protejăm, noi, francezii, singura mea obsesie, este că trebuie să arărăm că nu suntem slabi cu puterea care ne ameninţă cel mai mult”, a declarat el.
El a anunţat că vrea o consolidare a armatei franceze, prin creşterea materialului militar.
Emmanuel Macron urmează să efectueze joi o vizită la Varces, în Isère, la o instalaţie a Forţelor Terestre, unde ar putea anunţa introducerea unui serviciu militar voluntar.
În privinţa unui nou serviciu naţional, Emmanuel Macron a dat asigurări că nu este vorba despre ”trimiterea tinerilor noştri în Ucraina”.
BUGET
Întrebat despre dosarul fiebinte al adoptării unui buget în Parlament, el a răspuns că are ”spreanţe bune” ca ”forţele parlamentare” să ajungă la un compromis.
Responsabilitatea forţelor din Adunarea (Naţională) este săconstruiască compromisuri”, a subliniat el, ”fie coaliţii cum fac vecinii noştri germani, fie, în cazul în care nu se găseşte o coaliţie, să ajungă la un compromis pentru ca să fie adoptate texte (de lege). Aceasta nu este responsabilitatea preşedintelui Republicii”, a dat asigurări şeful statului.

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă" / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului" 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele" căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați" / Donald Trump: "Cred că suntem foarte aproape de un acord" / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați" pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos"
