Franța aduce, printr-o serie de evenimente, un omagiu victimelor atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015, soldate cu 132 de morți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Turnul Eiffel, Primăria din Paris şi Statuia Republicii au fost iluminate miercuri seară în albastru, alb şi roşu, culorile drapelului francez, în semn de omagiu adus victimelor atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Această iluminare simbolică va fi repetată joi pentru a comemora zece ani de la cele mai grave atacuri de pe teritoriul francez după cel de-al Doilea Război Mondial, soldate cu 132 de morţi (pe lângă cele două persoane care şi-au luat viaţa din cauza stresului post-traumatic), sute de răniţi şi mii de persoane traumatizate.

„Zece ani mai târziu, Parisul şi întreaga naţiune aduc un omagiu în această săptămână victimelor din 13 noiembrie 2015, familiilor şi celor dragi”, a anunţat primarul Parisului, Anne Hidalgo, pe conturile sale de socializare. „Parisul îşi aminteşte. Nu-i vom uita niciodată”, a scris ea.

Acest omagiu face parte dintr-o serie de evenimente de comemorare care sunt organizate joi şi care vor fi transmise în direct pe posturile de televiziune TF1 şi France 2 şi pe postul de radio France Inter, precum şi pe ecrane gigantice din Place de la Republique.

Începând cu ora locală 11:30, preşedintele Emmanuel Macron, Anne Hidalgo şi asociaţiile victimelor se vor aduna pe esplanada Stade de France din Saint-Denis (în afara Parisului) pentru a comemora prima victimă a acelei nopţi , un portughez care a murit într-una din cele trei explozii provocate de trei jihadişti care au detonat explozibili legaţi de corpurile lor.

Ulterior, Macron şi Hidalgo vor merge pe străzile unde un al doilea comando format din trei terorişti a deschis focul cu puşti de asalt asupra oamenilor de pe terasele a cinci baruri şi restaurante din arondismentele 10 şi 11 din Paris. Acolo, vor organiza ceremonii la plăcile care poartă numele victimelor de la Le Petit Cambodge şi Le Carillon (12:30), La Bonne Biere (13:00), Le Comptoir Voltaire (13:30) şi La Belle Equipe (13:50).

După aceasta, vor merge la sala de concerte Bataclan (14:30), unde un al trei lea comando format din trei jihadişti a intrat cu asalt, trăgând în participanţi şi ucigând 90 de persoane.

Însă evenimentul principal va avea loc la ora 18:00 în Grădina Memorială 13 noiembrie din Piaţa Saint-Gervais, lângă primăria capitalei. Acesta va fi inaugurat oficial de Macron, Hidalgo şi preşedinţii asociaţiilor 13onze15 şi Viaţă pentru Paris, Philippe Duperron şi Arthur Denouveaux. Duperron şi-a pierdut un fiu în atacul de la Bataclan, iar Denouveaux a supravieţuit aceluiaşi atac.

Pe lângă membri ai guvernului şi municipalităţii, la ceremonie vor participa 1.500 de invitaţi, inclusiv victime, familiile acestora, judecători, ofiţeri de poliţie, personalul serviciilor de urgenţă, lucrători medicali, personalul de intervenţie rapidă şi toţi cei mobilizaţi în noaptea de 13 noiembrie 2015.

Sub conducerea artistică a lui Thierry Reboul, responsabil pentru ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Paris din 2024, ceremonia de două ore se va desfăşura în jurul Arborelui Luminilor, un ulm secular ce simbolizează justiţia şi care va fi transformat de un sistem de proiecţie video.

La baza sa, o orgă electronică va acompania Corul Radio France şi Corul din 13, compus din 45 de supravieţuitori, precum şi alte spectacole surpriză care vor fi înregistrate pe un album comemorativ disponibil pe toate platformele de streaming muzical după eveniment.

Toate încasările vor fi donate în mod egal celor două asociaţii ale victimelor: 13onze15 şi Viaţă pentru Paris.