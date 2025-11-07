G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească Mali cât mai repede ,…

Mali-capturat-de-un-grup-de-jihadisti
Sursa foto: Screenshot

Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească Mali cât mai repede , din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako

Articole7 Noi • 84 vizualizări 0 comentarii

Parisul le cere cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, în contextul în care capitala Bamako şi multe regiuni din Mali sunt asfixiate puţin câte puţin de o blocadă jihadistă, potrivit unei note de călătorie postată vineri de Ministerul francez de Externe, relatează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”De mai multe săptămâni, contextul securitar se degradează în Mali, inclusiv la Bamako”, subliniază ministerul în această notă.

”Se recomandă cetăţenilor francezi să prevadă o plecare temporară din Mali cât mai rapid posibil, cu zboruri comerciale încă disponibile”, scrie ministerul.

”Deplasările pe cale terestră rămân nerecomandate, deoarece drumurile naţionale sunt în prezent ţinta unor atacuri ale unor grupări teroriste”, arată Ministerul francez de Externe în această notă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Statele Unite îşi avertizează cetăţenii din Mali să părăsească imediat ţara

Articole28 Oct • 2.990 vizualizări
0 comentarii

Franţa şi-a suspendat cooperarea antiteroristă cu Mali şi a ordonat expulzarea a doi diplomaţi malieni, ca reacţie la arestarea în august a unui agent diplomatic francez

Articole19 Sep 2025
0 comentarii

O primă expertiză psihiatrică îl absolvă de responsabilitate pe ucigaşul unui tânăr din Mali într-o moschee din Franța

Articole3 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.