Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească Mali cât mai repede , din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako

Parisul le cere cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, în contextul în care capitala Bamako şi multe regiuni din Mali sunt asfixiate puţin câte puţin de o blocadă jihadistă, potrivit unei note de călătorie postată vineri de Ministerul francez de Externe, relatează AFP.

”De mai multe săptămâni, contextul securitar se degradează în Mali, inclusiv la Bamako”, subliniază ministerul în această notă.

”Se recomandă cetăţenilor francezi să prevadă o plecare temporară din Mali cât mai rapid posibil, cu zboruri comerciale încă disponibile”, scrie ministerul.

”Deplasările pe cale terestră rămân nerecomandate, deoarece drumurile naţionale sunt în prezent ţinta unor atacuri ale unor grupări teroriste”, arată Ministerul francez de Externe în această notă.