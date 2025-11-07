G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sicriul legendarului Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea…

Emeric Ienei, sicriu depus la Sadionul din Oradea
sursa foto: ebihoreanul.ro

Sicriul legendarului Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea / Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas-bun / Înmormântarea are loc sâmbătă, la Cimitirul Municipal Oradea

Sportz7 Noi • 207 vizualizări 0 comentarii

Sicriul legendarului Emeric Ienei a fost depus, vineri după amiază, la Stadionul Municipal Iuliu Bodola din Oradea, relatează ebihoreanul.ro Persoanele care l-au cunoscut și apreciat pe sportiv pot veni să-și prezinte omagiile până la ora 19:00.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Printre primii care au venit să-și ia rămas-bun se numără fostul fotbalist Gabi Balint, sosit la Oradea pentru a participa la funeralii.

Fost fotbalist al Stelei și unul dintre cei doi marcatori ai finalei din 86, de la Sevilia, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni sub conducerea lui Emeric Ienei, Gabi Balint a fost vizibil emoționat, lăcrimând când a ajuns în dreptul catafalcului. Balint a refuzat să facă declarații jurnaliștilor, preferând să se reculeagă în liniște.

Printre cei care și-au prezentat omagiul s-a numărat și fostul internațional Viorel Vancea, antrenorul Florin Fărcaș, omul de afaceri Gavrilă Ghilea, investitor în fotbal, dar și fostul șef al Poliției Bihor, chestorul Liviu Popa, care a remarcat că „era un om deosebit”.

Mai mulți orădeni s-au așezat în tribunele stadionului. Ei și-au amintit că Emeric Ienei a fost un om „foarte bun”, „modest și foarte iubit” de public. Sicriul va rămâne la stadion până vineri seară la ora 19:00

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă în Cimitirul Municipal din Oradea, cu onoruri militare, având în vedere că acesta era general de brigadă în retragere. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.