Sicriul legendarului Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea / Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas-bun / Înmormântarea are loc sâmbătă, la Cimitirul Municipal Oradea
Sicriul legendarului Emeric Ienei a fost depus, vineri după amiază, la Stadionul Municipal Iuliu Bodola din Oradea, relatează ebihoreanul.ro Persoanele care l-au cunoscut și apreciat pe sportiv pot veni să-și prezinte omagiile până la ora 19:00.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Printre primii care au venit să-și ia rămas-bun se numără fostul fotbalist Gabi Balint, sosit la Oradea pentru a participa la funeralii.
Fost fotbalist al Stelei și unul dintre cei doi marcatori ai finalei din 86, de la Sevilia, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni sub conducerea lui Emeric Ienei, Gabi Balint a fost vizibil emoționat, lăcrimând când a ajuns în dreptul catafalcului. Balint a refuzat să facă declarații jurnaliștilor, preferând să se reculeagă în liniște.
Printre cei care și-au prezentat omagiul s-a numărat și fostul internațional Viorel Vancea, antrenorul Florin Fărcaș, omul de afaceri Gavrilă Ghilea, investitor în fotbal, dar și fostul șef al Poliției Bihor, chestorul Liviu Popa, care a remarcat că „era un om deosebit”.
Mai mulți orădeni s-au așezat în tribunele stadionului. Ei și-au amintit că Emeric Ienei a fost un om „foarte bun”, „modest și foarte iubit” de public. Sicriul va rămâne la stadion până vineri seară la ora 19:00
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă în Cimitirul Municipal din Oradea, cu onoruri militare, având în vedere că acesta era general de brigadă în retragere. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.