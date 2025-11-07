Sicriul legendarului Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea / Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas-bun / Înmormântarea are loc sâmbătă, la Cimitirul Municipal Oradea

Sicriul legendarului Emeric Ienei a fost depus, vineri după amiază, la Stadionul Municipal Iuliu Bodola din Oradea, relatează ebihoreanul.ro Persoanele care l-au cunoscut și apreciat pe sportiv pot veni să-și prezinte omagiile până la ora 19:00.

Printre primii care au venit să-și ia rămas-bun se numără fostul fotbalist Gabi Balint, sosit la Oradea pentru a participa la funeralii.

Fost fotbalist al Stelei și unul dintre cei doi marcatori ai finalei din 86, de la Sevilia, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni sub conducerea lui Emeric Ienei, Gabi Balint a fost vizibil emoționat, lăcrimând când a ajuns în dreptul catafalcului. Balint a refuzat să facă declarații jurnaliștilor, preferând să se reculeagă în liniște.

Printre cei care și-au prezentat omagiul s-a numărat și fostul internațional Viorel Vancea, antrenorul Florin Fărcaș, omul de afaceri Gavrilă Ghilea, investitor în fotbal, dar și fostul șef al Poliției Bihor, chestorul Liviu Popa, care a remarcat că „era un om deosebit”.

Mai mulți orădeni s-au așezat în tribunele stadionului. Ei și-au amintit că Emeric Ienei a fost un om „foarte bun”, „modest și foarte iubit” de public. Sicriul va rămâne la stadion până vineri seară la ora 19:00

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă în Cimitirul Municipal din Oradea, cu onoruri militare, având în vedere că acesta era general de brigadă în retragere. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro