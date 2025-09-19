Franţa şi-a suspendat cooperarea antiteroristă cu Mali şi a ordonat expulzarea a doi diplomaţi malieni, ca reacţie la arestarea în august a unui agent diplomatic francez

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Franţa şi-a suspendat cooperarea antiteroristă cu Mali şi a ordonat ca doi diplomaţi malieni să părăsească ţara, ca reacţie la arestarea în august la Bamako a unui agent diplomatic francez, a declarat vineri o sursă diplomatică franceză pentru agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei doi diplomaţi, membri ai ambasadei şi consulatului Mali la Paris, au fost „declaraţi persona non grata şi au termen până sâmbătă să părăsească ţara”, a mai spus sursa citată.

Pe 15 august, junta militară care conduce Mali, o ţară vest-africană cu un istoric de tulburări politice şi afectată de grupări jihadiste de mai bine de un deceniu, a anunţat arestarea unui cetăţean francez suspectat că lucrează pentru „serviciul francez de informaţii”.

Autorităţile preşedintelui Assimi Goita au acuzat „state străine” că se află în spatele unei tentative de destabilizare a instituţiilor condusă de „un mic grup de elemente marginale ale forţelor armate de securitate maliene”.

Ministerul francez de Externe a denunţat „acuzaţiile nefondate” şi a cerut „eliberarea imediată” a cetăţeanului său, membru al ambasadei Franţei.

„Mali încalcă în mod deliberat una dintre regulile fundamentale ale dreptului internaţional, deoarece este vorba despre un agent diplomatic acreditat de autorităţile maliene. Confruntată cu un act atât de grav şi ostil, Franţa a decis să suspende cooperarea cu Mali în lupta împotriva terorismului în această ţară, la care contribuia până la arestarea în mod arbitrar a agentului diplomatic”, a declarat sursa diplomatică franceză pentru AFP.

Conform acestei surse, autorităţile maliene, informate despre măsurile franceze, au reacţionat miercuri declarând persona non grata „cinci membri ai personalului” ambasadei franceze, care părăsiseră deja Mali duminică.

„Am informat autorităţile maliene, prin intermediul însărcinatului lor cu afaceri la Paris, că alte măsuri vor fi implementate pe termen scurt dacă cetăţeanul nostru nu va fi eliberat rapid”, a adăugat sursa.