Statele Unite îşi avertizează cetăţenii din Mali să părăsească imediat ţara

Statele Unite i-au avertizat marţi pe americanii din Mali să părăsească imediat această ţară folosind zboruri comerciale, în contextul în care guvernul ei se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea insurgenţilor asociaţi cu al-Qaida, relatează agențiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Provocările persistente vizând infrastructura din Mali, inclusiv întreruperile continue ale aprovizionării cu benzină şi motorină, închiderea instituţiilor publice, cum sunt şcolile şi universităţile de pe plan naţional, şi conflictul armat continuu dintre guvernul ţării şi elemente teroriste din apropiere de Bamako sporesc imprevizibilitatea situaţiei de securitate din Bamako”, a subliniat ambasada SUA în Mali într-un comunicat.

Militanţii Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin au anunţat la începutul lunii septembrie o blocadă asupra importurilor de combustibil în ţara vest-africană fără ieşire la mare şi ulterior au atacat convoaie de cisterne care încercau să intre în ţară sau să ajungă în capitala Bamako. Duminică, guvernul a ordonat suspendarea cursurilor şcolare şi universitare în toată ţara timp de două săptămâni din cauza lipsei de combustibil.

Potrivit unor analişti, blocada asupra combustibilului face parte dintr-o campanie de presiune a grupărilor militante asupra guvernului condus de militari, campanie ce urmăreşte să taie „oxigenul economic” al ţării.

Aeroportul din Bamako rămâne deschis, a menţionat ambasada SUA, sfătuindu-i pe americani să plece folosind zboruri comerciale, în loc să călătorească pe uscat către ţările vecine, din cauza riscului de „atacuri teroriste de-a lungul şoselelor”.

Vineri, Departamentul de Stat a autorizat deja plecarea din Mali a personalului guvernamental american neesenţial şi a membrilor de familie, din cauza riscurilor de securitate.

Nivelul de avertizare de călătorie în Mali este 4, sau „nu călătoriţi”.

