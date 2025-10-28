SUA a exclus subsidiara germană a grupului petrolier rus Rosneft de la noile sancţiuni, susţine ministrul german al Economiei / Activele subsidiarei sunt sub controlul statului german și sunt vitale pentru aprovizionarea cu combustibil a țării

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat marţi pentru Reuters că Guvernul american a furnizat asigurări scrise că afacerile din Germania ale grupului petrolier rus Rosneft vor fi exceptate de la noile sancţiuni energetice anunţate săptămâna trecută, fiindcă aceste active nu se mai află sub controlul ruşilor, transmite Agerpres.

Katherina Reiche a declarat că Statele Unite au emis aseară o „Scrisoare de confort”, în care recunosc că operaţiunile Rosneft din Germania au fost complet separate de compania-mamă rusă.

Germania a dorit să obţină clarificări de la Washington, după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a introdus sancţiuni care interzic băncilor şi clienţilor occidentali să interacţioneze cu firmele ruseşti Lukoil şi Rosneft.

Berlinul a susţinut că activele Rosenft din Germania, aflate sub tutela statului german din 2022, sunt „decuplate” de grupul-mamă, fiind în acelaşi timp esenţiale pentru aprovizionarea cu combustibil a naţiunii.

Printre activele vizate se numără rafinăria PCK din Schwedt, una dintre cele mai mari din Germania, responsabilă pentru peste 12% din capacitatea Germaniei de procesare a combustibilului.

Rafinăria PCK Schwedt, la care Rosneft deţine un pachet de 54,17% din acţiuni, este, de asemenea, un angajator important în Brandenburg, o regiune în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se bucură de un sprijin în creştere.

Un sistem de tip „trustees” (administratori – n.r.) a fost pus la punct de autorităţile germane pentru gestionarea acestor active, în timp ce dreptul de proprietate, lăsat Rosneft, a fost prelungit de mai multe ori până acum, în ideea de a proteja aprovizionarea rafinăriei Schwedt cu petrol şi a da Rosneft timpul necesar pentru a găsi un cumpărător pentru participaţia sa. Deşi Rosneft a ajuns la un acord cu Moscova pentru a vinde activele germane, negocierile cu Qatarul au eşuat, deoarece părţile nu au putut cădea de acord asupra unui preţ.