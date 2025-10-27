Trump consideră „nepotrivit” anunţul lui Putin cu privire la testul rachetei Burevestnik

Preşedintele american Donald Trump cataloghează luni drept ”nepotrivit” anunţul făcut luni de către omologul său rus Vladimir Putin al unui test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului” din Ucraina, a declarat preşedintele american.

”Acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Iată ce ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”, a continuat el într-o discuţie cu jurnalişti la bordul navei prezidenţiale Air Force One în drum către Japonia, în a doua zi a unui turneu în Asia.

Duminică, Vladimir Putin a anunţat un test final reuşit al unei rachete de croazieră cu propuslie nucleară, de tip Burevestnik.

El a făcut elogiul acestei arme ”unice”, cu o rază de acţiune de până la 14.000 de kilometri, în plin război rus în Ucraina.