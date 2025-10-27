Maia Sandu: Suntem pregătiți pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană / Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova știe în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. „Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu, potrivit Rador Radio România.

Maia Sandu a fost întrebată, într-un interviu la Rock FM, despre dosarul integrării în Uniunea Europeană și dacă se poate vorbi de o integrare limitată fără drept de veto pentru Republica Moldova și Ucraina, transmite news.ro.

„Nu a abordat nimeni, nu e acest subiect, nu am avut aceste discuții. Bineînțeles, noi ne dorim să reușim să ajungem membru cu drepturi depline. Noi suntem la etapa la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi știm în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem și indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat președintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a explicat că autoritățile din Republica Moldova trebuie să ajusteze cadrul legal la cel european.

„Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreți, pe care cetățenii nu-l văd, nu neapărat îl înțeleg, dar noi trebuie să reușim și pe acest front, de ajustare a cadrului legal la cel european, dar și să rezolvăm problemele imediate ale cetățenilor, să încercăm să înviorăm dezvoltarea economică, în pofida acestei incertitudini pe care războiul din Ucraina o reprezintă pentru economia noastră. Deci avem de lucru și suntem determinați, avem sprijin în Parlament, asta este cel mai important”, a transmis Maia Sandu.

Ea a mai fost întrebată dacă au fost voci care au cerut decuplarea celor două țări de la procesul de integrare în Uniunea Europeană.

„Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Comisia Europeană a stabilit în rapoartele ei și o să avem un raport peste o săptămână. Și Moldova, și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele și trebuie să treacă la următoarea etapă. Eu sper foarte mult să vedem o decizie, să se găsească o soluție, așa încât ambele țări să să meargă înainte”, a afirmat Maia Sandu.