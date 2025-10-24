Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu grupurile parlamentare, informează agenţia de presă Moldpres, transmite Agerpres.

Şefa statului i-a urat lui Munteanu succes în formarea unui guvern care să obţină încrederea parlamentului şi să răspundă aşteptărilor cetăţenilor.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obţină încrederea Parlamentului şi să îndeplinească cele mai importante aşteptări ale cetăţenilor: protejarea păcii, pregătirea ţării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei şi creşterea standardelor de viaţă ale oamenilor”, a declarat Maia Sandu.

Acest pas marchează începutul procesului de constituire a noului executiv, care urmează să meargă în parlament pentru a cere votul de încredere.

Încă de joi seară, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chişinău, a anunţat că susţine candidatura lui Munteanu la funcţia de premier.

„Alexandru Munteanu este un om cu profilul şi experienţa care se pliază pe necesităţile actuale ale ţării noastre, în special în ceea ce priveşte creşterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor şi să continue direcţia de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formaţiunii.