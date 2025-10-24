G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru…

Alexandru Munteanu posibil premier Moldova
Sursa foto: alfr.md

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova

Articole24 Oct • 235 vizualizări 0 comentarii

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu grupurile parlamentare, informează agenţia de presă Moldpres, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Şefa statului i-a urat lui Munteanu succes în formarea unui guvern care să obţină încrederea parlamentului şi să răspundă aşteptărilor cetăţenilor.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obţină încrederea Parlamentului şi să îndeplinească cele mai importante aşteptări ale cetăţenilor: protejarea păcii, pregătirea ţării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei şi creşterea standardelor de viaţă ale oamenilor”, a declarat Maia Sandu.

Acest pas marchează începutul procesului de constituire a noului executiv, care urmează să meargă în parlament pentru a cere votul de încredere.

Încă de joi seară, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chişinău, a anunţat că susţine candidatura lui Munteanu la funcţia de premier.

„Alexandru Munteanu este un om cu profilul şi experienţa care se pliază pe necesităţile actuale ale ţării noastre, în special în ceea ce priveşte creşterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor şi să continue direcţia de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formaţiunii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Igor Grosu a fost reales preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în prima şedinţă a noului legislativ / Maia Sandu cheamă partidele la consultări pentru desemnarea noului prim-ministru

Articole22 Oct • 744 vizualizări
0 comentarii

Alexandru Munteanu, propus premier în Moldova, figurează în cinci companii din paradisul fiscal Insulele Virgine Britanice / Afacerile sale, administrate printr-un avocat cipriot sancționat internațional pentru gestionarea afacerilor oligarhului rus Alisher Usmanov / Alexandru Munteanu: Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție adusă, companie deschisă și decizie luată

Articole15 Oct • 521 vizualizări
0 comentarii

OFICIAL Propunerea de premier al Guvernului de la Chișinău: omul de afaceri Alexandru Munteanu, ”american de origine moldovenească”, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, cu o facultate făcută la Moscova

Articole14 Oct • 2.567 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.