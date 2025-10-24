G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Chiriile spațiilor comerciale de pe Aeroportul Sibiu se ieftinesc cu 25% /…

Călători în aeroportul sibiu
Sursa foto: Turnul Sfatului

Chiriile spațiilor comerciale de pe Aeroportul Sibiu se ieftinesc cu 25% / Nu s-au găsit chiriași până acum / Inițial, prețul chiriei a fost stabilit la cel mult 45 de euro pe mp/lună

Articole24 Oct • 90 vizualizări 1 comentariu

Pentru că în afară de magazinul cu suveniruri, Aeroportul Sibiu nu a reușit să închirieze celelalte spații din terminalul extins, conducerea instituției propune ca, din cele trei chirii percepute pentru fiecare spațiu, cea de bază să fie redusă cu 25%. Restul taxelor sunt menținute, anunță Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

45 și, respectiv, 40 de euro/mp/lună au fost chiriile de bază stabilite de conducerea Aeroportului Internațional Sibiu (AIS) la începutul acestui an și aprobate în plenul Consiliului Județean (CJ) Sibiu în ședința din luna februarie.

Acestei chirii de bază i se mai adaugă, potrivit hotărârii din februarie, o chirie raportată la numărul de pasageri (calculată semestrial) și una raportată la cifra de afaceri, pe lângă taxa de mentenanță (3,5 euro/mp/lună) și taxa de marketing (1,5 euro/mp/lună), pe care cei care doresc să vândă în terminalul de la Sibiu trebuie să le plătească.

Cel mai mare dintre pachete include un spațiu pentru o cafenea/alimentație publică în zona publică de plecări, cu o suprafață de 123,2 mp (39,4 mp cafenea închisă, 45,7 mp – terasă interioară și 38,10 mp – terasă exterioară).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Compania aeriană Fly Lili își propune 200 de mii de pasageri pe an, din Sibiu /  S-au lansat oficial zborurile din Sibiu / Prețurile biletelor încep de la 99 de euro

Articole21 Mai 2024
1 comentariu
cfr calatori tren
Sursa foto: Facebook/CFR Călători

Trenul București – Budapesta s-a blocat în câmp: Întârziere de 411 minute / Unii călători au fost duși de CFR cu mașina la Aeroportul Sibiu / Nici o reacție de la Ministerul Transporturilor

Articole4 Iul 2023
4 comentarii
Sursa foto: Facebook / Boardingpass

Aeroportul Sibiu: Escala avionului în care se afla președintele Iohannis nu a implicat costuri către aeroport / ”Aeronavele care execută zboruri speciale sunt scutite de la plata tarifelor aeroportuare” / Serviciile de handling și alimentare cu combustibil sunt asigurate de companii private

Articole9 Mar 2023
5 comentarii

1 comentariu

  1. Nu mai sunt fraieri care să muncească pe banii lor pentru speciali și amante! 🙂 Ce surpriza! 🙂

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.