Chiriile spațiilor comerciale de pe Aeroportul Sibiu se ieftinesc cu 25% / Nu s-au găsit chiriași până acum / Inițial, prețul chiriei a fost stabilit la cel mult 45 de euro pe mp/lună

Pentru că în afară de magazinul cu suveniruri, Aeroportul Sibiu nu a reușit să închirieze celelalte spații din terminalul extins, conducerea instituției propune ca, din cele trei chirii percepute pentru fiecare spațiu, cea de bază să fie redusă cu 25%. Restul taxelor sunt menținute, anunță Turnul Sfatului.

45 și, respectiv, 40 de euro/mp/lună au fost chiriile de bază stabilite de conducerea Aeroportului Internațional Sibiu (AIS) la începutul acestui an și aprobate în plenul Consiliului Județean (CJ) Sibiu în ședința din luna februarie.

Acestei chirii de bază i se mai adaugă, potrivit hotărârii din februarie, o chirie raportată la numărul de pasageri (calculată semestrial) și una raportată la cifra de afaceri, pe lângă taxa de mentenanță (3,5 euro/mp/lună) și taxa de marketing (1,5 euro/mp/lună), pe care cei care doresc să vândă în terminalul de la Sibiu trebuie să le plătească.

Cel mai mare dintre pachete include un spațiu pentru o cafenea/alimentație publică în zona publică de plecări, cu o suprafață de 123,2 mp (39,4 mp cafenea închisă, 45,7 mp – terasă interioară și 38,10 mp – terasă exterioară).