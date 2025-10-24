Inspector antifraudă din București, prins în flagrant de DNA când primea mită 3.000 de lei

Un inspector antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind mită 3.000 de lei de la o administratoare de firmă. Funcționara i-ar fi oferit banii pentru ca acesta să limiteze un control fiscal și să aplice doar o amendă contravențională.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, acuzat de luare de mită, și față de C.A.S., administrator al unei firme, acuzată de dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – octombrie 2025, inspectorul ar fi efectuat un control operativ și inopinat la societatea administrată de inculpată, unde ar fi descoperit mai multe nereguli. În schimbul sumei de 3.000 de lei, acesta ar fi promis că va limita controlul doar la anumite aspecte, fără a continua verificările și aplicând doar o amendă contravențională.

Pe 23 octombrie 2025, Nistor Constantin ar fi primit banii de la administratoarea firmei, moment în care procurorii anticorupție au organizat flagrantul.

Ambii inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. În această perioadă, ei trebuie să se prezinte la audieri ori de câte ori sunt chemați, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar.

Inspectorului antifraudă i s-a interzis totodată să-și exercite funcția în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București.

DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal, care nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.