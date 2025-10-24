Operaţiunile SUA împotriva cartelurilor de droguri ar putea devia rutele de trafic spre Europa, avertizează un responsabil german pentru problema drogurilor și adicțiilor

G4Media.ro
Acţiunile administraţiei Trump de reprimare a cartelurilor de trafic de droguri din America Latină ar putea devia rutele acestui trafic spre Europa, inclusiv Germania, a afirmat comisarul guvernului german pentru problema drogurilor şi a adicţiilor, transmite vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

‘Acţiunile mai dure ale administraţiei SUA împotriva cartelurilor de droguri din Columbia şi Venezuela nu vor face mai uşoară situaţia în Europa şi Germania, dimpotrivă’, a declarat Hendrik Streeck joi pentru cotidianul Bild.

Reţelele infracţionale reacţionează de regulă prin ‘rute alternative, noi ţări de tranzit şi adesea substanţe de substituţie mai puternice’, a explicat comisarul.

‘Pentru Germania, aceasta ar putea însemna o modificare a rutelor de trafic pe mare şi terestre, precum şi în distribuţia online’, a adăugat el. ‘Ne confruntăm deja cu structuri foarte dinamice de crimă organizată, în special online’, a mai arătat Streeck.

Avertismentul intervine în contextul în care Statele Unite au executat în ultimele săptămâni lovituri repetate asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri. Zeci de persoane au fost ucise în astfel de operaţiuni în Caraibe.

Streeck, un virusolog care a devenit cunoscut publicului larg în timpul pandemiei de COVID-19, a afirmat că situaţia pe piaţa drogurilor este deja tensionată.

Cocaina, crack şi drogurile sintetice sunt disponibile pe scară largă, iar preţurile cocainei sunt în scădere, ceea ce le creşte atât accesibilitatea, cât şi riscul, a avertizat el.

‘În acelaşi timp, consumatorii sunt din ce în ce mai tineri. Creşterea cu 14% a deceselor legate de droguri la persoane sub 30 de ani este în mod clar un semnal de alarmă’, a adăugat comisarul german.

