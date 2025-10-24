G4Media.ro
Paisprezece morţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor de vest ale…

Paisprezece morţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor de vest ale Turciei

Paisprezece migranţi au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor de vest ale Turciei, au anunţat vineri autorităţile locale, relatează dpa, transmite Agerpres.

Biroul guvernatorului din provincia Mugla din Marea Egee a declarat că 18 persoane se aflau la bord când ambarcaţiunea a început să ia apă la scurt timp după ce a plecat din staţiunea turistică Bodrum.

Doi supravieţuitori, un afgan care a înotat până la ţărm şi un altul găsit pe o insulă din apropiere, au fost salvaţi, a precizat acesta.

Operaţiunile, la care participă ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă, o echipă de scafandri şi un elicopter, continuă pentru găsirea a două persoane dispărute, a adăugat acesta.

Marea Egee rămâne o rută principală pentru migranţii care încearcă să ajungă pe insulele greceşti, în pofida intensificării patrulelor şi a riscurilor tot mai mari.

