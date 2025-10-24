Paisprezece morţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor de vest ale Turciei

Paisprezece migranţi au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor de vest ale Turciei, au anunţat vineri autorităţile locale, relatează dpa, transmite Agerpres.

Biroul guvernatorului din provincia Mugla din Marea Egee a declarat că 18 persoane se aflau la bord când ambarcaţiunea a început să ia apă la scurt timp după ce a plecat din staţiunea turistică Bodrum.

Doi supravieţuitori, un afgan care a înotat până la ţărm şi un altul găsit pe o insulă din apropiere, au fost salvaţi, a precizat acesta.

Operaţiunile, la care participă ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă, o echipă de scafandri şi un elicopter, continuă pentru găsirea a două persoane dispărute, a adăugat acesta.

Marea Egee rămâne o rută principală pentru migranţii care încearcă să ajungă pe insulele greceşti, în pofida intensificării patrulelor şi a riscurilor tot mai mari.