Paisprezece morţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor de vest ale Turciei
Paisprezece migranţi au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor de vest ale Turciei, au anunţat vineri autorităţile locale, relatează dpa, transmite Agerpres.
Biroul guvernatorului din provincia Mugla din Marea Egee a declarat că 18 persoane se aflau la bord când ambarcaţiunea a început să ia apă la scurt timp după ce a plecat din staţiunea turistică Bodrum.
Doi supravieţuitori, un afgan care a înotat până la ţărm şi un altul găsit pe o insulă din apropiere, au fost salvaţi, a precizat acesta.
Operaţiunile, la care participă ambarcaţiuni ale Gărzii de Coastă, o echipă de scafandri şi un elicopter, continuă pentru găsirea a două persoane dispărute, a adăugat acesta.
Marea Egee rămâne o rută principală pentru migranţii care încearcă să ajungă pe insulele greceşti, în pofida intensificării patrulelor şi a riscurilor tot mai mari.
