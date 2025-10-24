Studiouri de animaţie japoneze şi companii americane precum Amazon și HBO Max au angajat involuntar informaticieni ai regimului nord-coreean, potrivit unui raport de specialitate

Companii americane, printre care se află HBO Max şi Amazon, precum şi studiouri de animaţie japoneze au angajat, fără să ştie, informaticieni nord-coreeni, a dezvăluit un raport publicat de Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancţiunilor (MSMT), informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Acest grup de lucru, care supraveghează implementarea sancţiunilor ONU împotriva Coreei de Nord, a dezvăluit în acest raport, publicat miercuri, că informaticieni ai regimului nord-coreean şi-au disimulat naţionalitatea reală „cu scopul de a obţine fraudulos contracte cu scopul a lucra la proiecte de animaţie pentru numeroase companii”.

Printre companiile vizate se află „HBO Max, Amazon şi mai multe studiouri de animaţie japoneze”, precizează raportul.

Mai mulţi dintre acei cetăţeni nord-coreeni au lucrat în trecut pentru studioul public de animaţie al regimului lui Kim Jong-un, SEK, care a contribuit la producţia filmului „The Simpsons Movie” în 2007.

În virtutea sancţiunilor ONU, nord-coreenii nu pot lucra în mod legal în străinătate.

Furtul de criptomonede, precum şi vânzările de arme către Rusia, reprezintă partea majoritară din veniturile obţinute din străinătate de Coreea de Nord în 2024, potrivit raportului.

MSMT a stabilit, cu ajutorul companiilor Mandiant şi Chainalysis, că hackerii nord-coreeni au furat cel puţin 1,19 miliarde de dolari în criptomonede în acel an, cu aproximativ 50% mai mult decât în 2023.

Între ianuarie şi septembrie 2025, suma sustrasă de ei este de peste 1,64 miliarde de dolari, potrivit aceleiaşi surse.

La începutul anului 2024, serviciile de informaţii sud-coreene au afirmat că spionii regimului lui Kim Jong-un utilizau reţeaua de socializare LinkedIn pentru a pretinde că erau angajatori şi pentru a atrage sud-coreeni care lucrează în companii din domeniul apărării.

MSMT a fost înfiinţată în octombrie 2024. Această organizaţie este formată din Australia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Regatul Unit şi Statele Unite.