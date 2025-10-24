Ministrul german de externe şi-a anulat vizita în China, în contextul tensiunilor comerciale dintre Europa și țara asiatică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul german de externe Johann Wadephul şi-a anulat o vizită pe care urma să o efectueze săptămâna viitoare în China, pe fondul disputelor comerciale provocate mai ales de restricţiile impuse de China asupra exporturilor de semiconductori după ce Olanda a naţionalizat producătorul chinez de semiconductori Nexperia, relatează vineri agenţiile de știri AFP şi EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Interdicţiile impuse de China asupra exporturilor de componente pentru semiconductori au provocat deja o criză la Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa. Restricţiile afectează şi alte sectoare strategice ale economiei germane care depind de semiconductori, precum industria de maşini-unelte.

Originea acestui conflict comercial este disputa din jurul producătorului de semiconductori Nexperia, care a fost preluat de guvernul olandez pe 30 septembrie şi este o filială a companiei chineze Wingtech. În replică, China a interzis exportul anumitor componente, transmite Agerpres.

În anunţul despre anularea vizitei şefului diplomaţiei germane în China, purtătoarea de cuvânt a Ministerului german de Externe a afirmat că „partea chineză nu a putut confirma suficiente alte întâlniri, cu excepţia celei cu ministrul chinez de externe” Wang Yi, prin urmare vizita a fost amânată pentru o dată ulterioară ce rămâne să fie stabilită, dar ministrul Johann Wadephul intenţionează să discute telefonic cu omologul său chinez în curând.

Ea a subliniat că „restricţiile comerciale, în special în sectoarele pământurilor rare şi semiconductorilor, preocupă mult companiile germane”.

Pe de altă parte, aceeaşi purtătoare de cuvânt a remarcat importanţa contribuţiei Chinei la obţinerea unei păci juste şi durabile în Ucraina, întrucât „nicio altă ţară nu are atât de multă influenţă asupra Rusiei”.

Separat de disputa privind semiconductorii, China a înăsprit controlul asupra exporturilor de metale rare, decizie ce l-a iritat mai ales pe preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat China cu taxe vamale suplimentare. Metalele rare (pământurile rare) sunt esenţiale pentru tehnologiile avansate şi pentru industria militară, iar China domina piaţa internaţională a acestor resurse minerale.