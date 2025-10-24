G4Media.ro
PSD insistă ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise…

Sorin Grindeanu conferinta PSD Olt
PSD insistă ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern / Grindeanu: Îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduc cheltuielile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, revine cu argumentul că decizia privind reducerile de cheltuieli și personal din administrația locală trebuie să aparțină primarilor și forurilor locale, nu Guvernului, așa cum vrea premierul Ilie Bolojan.

  „La administraţia locală, noi am încercat să explicăm, în toate aceste săptămâni, că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal. Încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun, dar noi suntem adepţii…o să vedem, n-am să vă spun o concluzie, noi suntem adepţii descentralizării. Adică îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduce cheltuielile, prin anumite disponibilizări sau prin anumite reduceri de cheltuieli publice. Şi Consiliul Local, împreună cu primarul, să ia această decizie”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD, aflat în vizită la Slatina, a mai spus următoarea angajare a răspunderii Guvernului trebuie să conţină, pe lângă aspecte legate la administraţia locală, şi lucruri ce ţin de administraţia centrală, cât şi un pachet de relansare economică,.

„Următoarea angajare de răspundere, pe lângă lucruri, şi o să detaliez – cele legate de administraţia locală, următoarea angajare a răspunderii Guvernului, dacă e să fie, trebuie să conţină şi lucrurile care ţin de administraţia centrală, în mod obligatoriu şi, de asemenea, obligatoriu din perspectiva PSD-ului şi asta este o decizie a PSD-ului, nu e a mea, e a PSD-ului, trebuie să conţină un pachet de relansare economică. Noi am venit cu propuneri (…) pe care le-am înaintat în coaliţie, pentru că nu poţi să vorbeşti nonstop doar de tăieri, de concedieri, de măriri de taxe, fără să încerci să vii cu politici publice care să ducă la creştere economică, la stimularea economiei, şi asta am propus noi. Deci, din punctul nostru de vedere, aceste trei lucruri sunt obligatorii”, a spus Grindeanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Se pare că PSD a intrat în coaliția asta doar să se asigure că nu se face nici o reformă.

  2. Daca primarul decide daca da sau nu afara politrucii si rudele angajate in primarie, atunci sa nu mai ceara bani de salarii de la guvern!
    Pe de o parte Grindeanu vrea autonomie locala, dar apoi tipa sa se dea bani de la guvern la primariile conduse de PSD.

