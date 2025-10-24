PSD insistă ca tăierile de cheltuieli din administrația locală să fie decise de primari, nu de Guvern / Grindeanu: Îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduc cheltuielile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, revine cu argumentul că decizia privind reducerile de cheltuieli și personal din administrația locală trebuie să aparțină primarilor și forurilor locale, nu Guvernului, așa cum vrea premierul Ilie Bolojan.

„La administraţia locală, noi am încercat să explicăm, în toate aceste săptămâni, că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal. Încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun, dar noi suntem adepţii…o să vedem, n-am să vă spun o concluzie, noi suntem adepţii descentralizării. Adică îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduce cheltuielile, prin anumite disponibilizări sau prin anumite reduceri de cheltuieli publice. Şi Consiliul Local, împreună cu primarul, să ia această decizie”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD, aflat în vizită la Slatina, a mai spus următoarea angajare a răspunderii Guvernului trebuie să conţină, pe lângă aspecte legate la administraţia locală, şi lucruri ce ţin de administraţia centrală, cât şi un pachet de relansare economică,.

„Următoarea angajare de răspundere, pe lângă lucruri, şi o să detaliez – cele legate de administraţia locală, următoarea angajare a răspunderii Guvernului, dacă e să fie, trebuie să conţină şi lucrurile care ţin de administraţia centrală, în mod obligatoriu şi, de asemenea, obligatoriu din perspectiva PSD-ului şi asta este o decizie a PSD-ului, nu e a mea, e a PSD-ului, trebuie să conţină un pachet de relansare economică. Noi am venit cu propuneri (…) pe care le-am înaintat în coaliţie, pentru că nu poţi să vorbeşti nonstop doar de tăieri, de concedieri, de măriri de taxe, fără să încerci să vii cu politici publice care să ducă la creştere economică, la stimularea economiei, şi asta am propus noi. Deci, din punctul nostru de vedere, aceste trei lucruri sunt obligatorii”, a spus Grindeanu.