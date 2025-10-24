Operaţiune a poliției în Germania şi Elveţia împotriva unei bande care falsifica tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens / Reproducerile false erau vândute la preţuri cuprinse între 400.000 şi 14 milioane de euro

O vastă operaţiune desfăşurată împotriva unei bande de falsificatori ai unor tablouri de Picasso, Rembrandt şi Rubens a avut loc în Germania şi Elveţia, a anunţat vineri Poliţia din landul german Bavaria într-un comunicat de presă, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Suspectul principal, un german în vârstă de 77 de ani, ar fi încercat, cu ajutorul oferit de alţi zece complici, să vândă 20 de tablouri, probabil false, care reproduc lucrări ale marilor maeştri flamanzi, precum şi unele semnate de Pablo Picasso, Juan Miro, Amedeo Modigliani şi Frida Kahlo, la preţuri cuprinse între 400.000 şi 14 milioane de euro.

Percheziţii au avut loc pe 15 octombrie în mai multe oraşe din sudul Germaniei (Schwandorf, Munchen, Erlangen, Stuttgart, printre altele), la Berlin, Potsdam, precum şi în cinci cantoane ale Elveţiei (inclusiv cel din Basel) şi în Liechtenstein, a precizat Poliţia bavareză.

Poliţia germană a început să aibă anumite bănuieli atunci când suspectul principal a încercat să vândă două tablouri ale pictorului Picasso, aşa-zis originale, inclusiv un portret al Dorei Maar, muză şi parteneră de viaţă a artistului spaniol.

El ar fi încercat, de asemenea, să găsească cumpărători pentru o copie a unui tablou celebru realizat de Rembrandt, „De Staalmeesters” („Sindicii breslei postăvarilor”), contra sumei de 120 de milioane de franci elveţieni.

Or, opera originală – considerată ultimul mare portret de grup al maestrului flamand – se află colecţiile celebrului Rijksmuseum din Amsterdam, în Ţările de Jos, încă din anul 1885.

Copia, „realizată probabil în secolul al XX-lea”, se afla în posesia unei femei elveţiene în vârstă de 84 de ani, împotriva căreia autorităţile germane şi elveţiene au deschis, de asemenea, o anchetă.

Suspecţii ar fi încercat să îi convingă pe cumpărătorii potenţiali că acea copie (între timp confiscată de Poliţia din Elveţia) era opera de artă originală, iar lucrarea expusă în Rijksmuseum din Amsterdam era o copie.

Poliţia germană a emis un mandat de arestare împotriva suspectului principal, precum şi pe numele unui alt bărbat de 74 de ani, domiciliat în vestul Germaniei, care avea sarcina de a redacta expertize menite a dovedi că operele de artă erau originale.

Suspecţii au rămas în regim de libertate condiţionată.