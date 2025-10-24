Activele fondurilor speculative ating valoarea istorică de 5 trilioane de dolari, în timp ce fluxurile trimestriale de capital ating cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani

Activele totale gestionate de fondurile speculative au atins un nivel record de 5 trilioane de dolari, alimentate de o creștere a alocărilor de capital în al treilea trimestru și de randamentele pozitive ale investițiilor, potrivit CNBC.

Analiza publicată joi de Hedge Fund Research (HFR), companie specializată în monitorizarea industriei, a arătat că activele globale totale gestionate s-au situat la un nivel record de 4,98 trilioane de dolari la sfârșitul celui de-al treilea trimestru.

Activele totale ale industriei au crescut cu 238,4 miliarde de dolari în perioada de trei luni care s-a încheiat la 30 septembrie.

Aceasta a inclus 33,7 miliarde de dolari în alocări nete noi de la investitori precum fonduri de pensii, companii de asigurări, fonduri suverane etc. HFR a declarat că aceasta a fost cea mai mare intrare netă de active trimestriale din al treilea trimestru al anului 2007 — înainte de criza financiară globală.

Restul creșterii de capital din al treilea trimestru a provenit din câștigurile pozitive din tranzacții realizate de manageri pe parcursul perioadei de trei luni.

Aici, principalul indice compozit ponderat al fondurilor HFR — care are ca scop oferirea unei imagini de ansamblu asupra industriei — a câștigat 5,4% în această perioadă.

Indicele, care urmărește câștigurile și pierderile a peste 1.400 de fonduri, a crescut cu 9,5% de la începutul anului 2025.

Președintele HFR, Kenneth Heinz, a declarat că „creșterea istorică” a fost determinată de o combinație de factori, printre care creșterea activității de fuziuni și achiziții în rândul companiilor, pariurile de succes pe boom-ul actual al inteligenței artificiale și al tehnologiei și așteptările crescânde privind scăderea ratelor dobânzilor.

„Deși sentimentul de asumare a riscurilor a dominat în ultimele luni, riscurile au evoluat, managerii participând la accelerarea acestor tendințe până la sfârșitul anului, dar și poziționându-se pentru inversarea sentimentului și a tendințelor în ceea ce privește acțiunile, mărfurile, valutele și criptomonedele”, a declarat Heinz.

Marile câștigătoare în al treilea trimestru au fost fondurile speculative de acțiuni.

În al treilea trimestru, acestea au obținut un randament al investițiilor de 7,2% și au înregistrat o creștere a activelor de 96,7 miliarde de dolari, inclusiv intrări nete pozitive ale investitorilor de 18 miliarde de dolari.

În ansamblu, acest lucru a dus capitalul total al fondurilor axate pe acțiuni la 1,5 trilioane de dolari, ceea ce le face cea mai mare sub-strategie de fonduri speculative în termeni de active.

Un alt mare beneficiar – fondurile speculative macro, care investesc în tendințele macroeconomice și geopolitice folosind acțiuni, obligațiuni, valute, mărfuri și alte active.

Activele strategiilor macro au crescut cu 33,5 miliarde de dolari în total în timpul celui de-al treilea trimestru, clienții investind 1,7 miliarde de dolari net, aducând capitalul macro total la 759 miliarde de dolari.

Managerii macro au adăugat 4,7% la randamentul investițiilor în trimestrul al treilea. După ce a recuperat pierderile suferite la începutul anului, sectorul a crescut cu 3,8% în cele nouă luni până la sfârșitul lunii septembrie.

Heinz a spus că industria se poate aștepta la un flux mai mare de bani în casierie, pe măsură ce investitorii încearcă să traverseze un mediu geopolitic dificil și incertitudinea politicii comerciale.

„Instituțiile care doresc să se poziționeze strategic pentru aceste tendințe, incluzând atât accelerarea continuă, cât și inversările defensive, vor crește probabil alocările către managerii care și-au demonstrat capacitatea de a naviga atât în tendințele recente de asumare a riscurilor, cât și în inversările volatile, aceste alocări urmând să impulsioneze creșterea industriei peste pragul de 5 trilioane de dolari până la sfârșitul anului.”