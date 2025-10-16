G4Media.ro
Trump, la cina pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala de…

Presedintele american Donald Trump
Sursa foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Trump, la cina pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala de bal de la Casa Albă: ”Unii dintre voi, care staţi aici în faţa mea, mă întrebaţi: «Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi suficient?». Eu am răspuns: «Accept!»”

Preşedintele american Donald Trump a organizat miercuri un dineu fastuos pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile făcute pentru o nouă sală de bal, în curs de construcţie la Casa Albă, în valoare de 250 de milioane de dolari, transmite News.ro.

Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft şi Palantir, precum şi gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin, potrivit mass-media americane, care au citat lista invitaţilor de la Casa Albă.

Gemenii Cameron şi Tyler Winklevoss, fondatorii platformei Gemini, au fost de asemenea prezenţi, a constatat un jurnalist AFP prezent în sală.

„Mulţi dintre voi v-aţi arătat foarte, foarte generoşi”, le-a spus Trump oaspeţilor săi. „Adică, unii dintre voi, care staţi aici în faţa mea, mă întrebaţi: «Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi suficient?». Eu am răspuns: «Accept»”.

Potrivit lui Donald Trump, noua sală de bal va fi finanţată în întregime din fonduri private. Dintre acestea, 22 de milioane de dolari provin dintr-un acord cu YouTube din septembrie, după ce compania a suspendat contul lui Donald Trump în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

În cursul serii, preşedintele a deschis cortinele sălii de est, dezvăluind oaspeţilor lucrările în curs de desfăşurare pentru construirea giganticei săli de bal, cea mai mare extindere la Casa Albă de peste un secol.

Potrivit acestuia, sala va avea patru pereţi din sticlă antiglonţ, va putea găzdui 1.000 de persoane şi va putea găzdui o ceremonie de investire prezidenţială.

Este cea mai importantă transformare iniţiată de Donald Trump la Casa Albă de la revenirea sa la putere în ianuarie. El a decorat deja Biroul Oval cu ornamente aurii şi a transformat grădina de trandafiri într-un patio, de exemplu.

Domnul Trump a prezentat, de asemenea, planurile pentru proiectul său de arc lângă memorialul Lincoln din Washington, care include o opţiune cu dimensiuni mai impunătoare decât Arcul de Triumf din Franţa.

El a ridicat o machetă a construcţiei, supranumită „Arcul lui Trump” după publicarea primelor fotografii de către AFP.

„Va fi cu adevărat frumos”, a comentat preşedintele american.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

