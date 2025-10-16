Regiunea transnistreană, asigurată cu gaze până pe 15 octombrie / Vicepremierul pentru Reintegrare: „Urmărim cu calm și cu responsabilitate situația din domeniul energetic din stânga Nistrului”

Vicepremierul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a anunțat că autoritățile urmăresc „cu calm, dar și cu responsabilitate situația din domeniul energetic creată pe malul stâng al Nistrului”. Oficialul a precizat că „Moldovagaz”, care este responsabilă de livrarea gazului în stânga Nistrului, a comunicat că volumele necesare erau asigurate până pe data 15 octombrie, transmite Moldopres, potrivit Rador Radio România.

„Urmărim cu calm, dar și cu responsabilitate, situația din domeniul energetic creată în malul stâng al Nistrului. Entitatea responsabilă de livrarea gazului către malul stâng al Nistrului a fost desemnată în Moldovagaz. Compania a comunicat că volumele necesare erau asigurate până pe data 15 octombrie. Astăzi este 15 octombrie. Despre următoarele volume încă nu există o claritate când vor fi disponibile”, a declarat Roman Roșca.

Vicepremierul pentru Reintegrare a mai adăugat că există „diferite scenarii de activare în eventualitatea unor procese care ar putea avea loc în perioada următoare” în regiunea transnistreană.

„Ceea ce ține de domeniile unde noi putem interveni – și aici vorbesc despre școlile cu predare în limba română – noi am dotat aceste instituții cu generatoare, cu climatizatoare. Instituțiile din zona cu regim sporit de securitate, adică din orașul Tighina, inspectoratul de poliție, instituțiile penitenciare, la fel sunt dotate pentru a activa în regim normal. Noi avem diferite scenarii de activare în eventualitatea unor procese care ar putea avea loc în perioada următoare. A fost și în ianuarie 2025, când s-a observat o migrație destul de masivă a populației către malul drept al Nistrului. Dar noi totuși sperăm că situația nu va fi atât de complicată cum a fost în ianuarie 2025”, a afirmat vicepremierul.

La sfârșitul lunii august curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis desemnarea companiei „Moldovagaz” drept responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026. Decizia ANRE prevede că Moldovagaz va putea achiziționa gaze naturale de pe piața angro din Republica Moldova, inclusiv prin platforma de tranzacționare administrată de „Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est” S.R.L., însă exclusiv pentru necesitățile regiunii transnistrene.

Potrivit aceleiași decizii, S.A. „Moldovagaz” are obligația de a constitui rezerve de gaze suficiente pentru a acoperi cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor casnici, precum și al întreprinderilor și instituțiilor care prestează servicii sociale esențiale din regiune: până la 30 septembrie – minimum 50%; până la 31 octombrie – 100%.

Începând cu 1 ianuarie 2025, compania rusă „Gazprom” a suspendat nejustificat livrarea gazelor naturale către „Moldovagaz”, chiar dacă există un contract valabil până în 2026, lăsând consumatorii din regiunea transnistreană fără gaze naturale și, respectiv, fără energie electrică, căldură și apă caldă.

În situația creată, Uniunea Europeană a alocat un grant de 30 de milioane de euro pentru procurarea resurselor energetice necesare atât consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului, cât și pentru cei de pe malul drept. Totodată, UE a venit cu o ofertă de ajutor de 60 de milioane de euro, care să asigure necesitățile energetice ale regiunii transnistrene. Sprijinul a fost însă refuzat de Tiraspol.