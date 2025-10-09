Patru bărbaţi originari din Republica Moldova vor fi judecaţi la Paris pentru că au pictat sicrie, pe care au inscripţionat cuvintele „Soldaţi francezi în Ucraina!”

Patru bărbaţi originari din Republica Moldova vor fi judecaţi la 23 februarie la Paris pentru că în iunie 2024 au pictat sicrie şi inscripţionat cuvintele „Soldaţi francezi în Ucraina!”, într-o operaţiune considerată drept un „act de demoralizare a armatei” franceze, informează joi agenția de știri AFP, citând surse apropiate dosarului, informație preluată de Agerpres.

Cei patru suspecţi, dintre care doi se află sub mandat de arestare, vor compărea în justiţie pentru degradare şi deteriorare uşoară a unui bun public prin inscripţionare comisă în grup, şi pentru participare la un act de demoralizare a armatei în vederea subminării apărării naţionale pe timp de pace. Această ultimă infracţiune se pedepseşte cu cinci ani de închisoare şi o amendă de 75.000 de euro.

Cu vârste cuprinse între 30, 36, 44 şi respectiv 50 de ani, cei patru – trei de naţionalitate moldoveană şi unul, a cărui naţionalitate nu este cunoscută- sunt suspectaţi că au comis aceste fapte între 18 şi 20 iunie 2024.

În 20 iunie 2024, în jurul orei locale 01:30, poliţiştii au surprins doi indivizi: unul desena pe un zid cu un spray roşu şi un şablon reprezentând un sicriu gol şi inscripţia „Stop the death now! Mriya Ukraine”, în timp ce celălalt stătea de pază.

Astfel de graffiti au fost găsite în special pe clădirile AFP şi ale cotidianului Le Figaro.

Graffiti reprezentând un sicriu echipat cu aripi de avion cu menţiunea „Mirage pentru Ucraina” au fost descoperite în alte zone ale capitalei franceze, unele însoţite de menţiunea „Mirya”, care înseamnă „vis” în ucraineană.

Cei doi cetăţeni moldoveni arestaţi au explicat că erau plătiţi cu 100 de euro pe zi pentru a realiza astfel de desene.

Ancheta a scos la iveală prezenţa la Paris a unui al treilea bărbat, care îi recrutase şi era liderul operaţiunii pe teren, indicându-le unde să aplice graffiti.

Investigaţiile realizate prin cooperare poliţienească au permis identificarea unui al patrulea suspect, Alexandr Grigorenco. Despre acesta se spune că este cel care dădea ordinele, fiind un „fervent simpatizant al partidului politic prorus Şor”. Tot el ar fi „comanditarul unor acţiuni similare în Franţa cu câteva zile mai devreme” şi socrul unuia din autorii desenelor apărute în sectorul Adunării Naţionale (parlamentul) între 6 şi 8 iunie 2024, potrivit datelor anchetei consultate de AFP.

Acest dosar face parte dintr-o serie de cazuri considerate ca având legătură cu ingerinţe străine, printre care steaua lui David, desenată pe ziduri în regiunea Parisului, mâini roşii pictate pe memorialul dedicat Holocaustului din Paris sau capete de porc depuse în faţa unor moschei din capitala franceză.

Un alt cetățean moldovean implicat într-o acțiune de destabilizare în Franța a fost sancționat de UE

Anatoli Prizenko, un om de afaceri moldovean care a coordonat trimiterea mai multor cetățeni moldoveni în Franța în octombrie 2023 pentru a destabiliza țara, cunoscut inclusiv pentru că a desenat grafitti-uri cu Steaua lui David pe ziduri din Paris și alte orașe, a fost inclus pe o listă de sancțiuni a UE, potrivit unui comunicat al Consiliului UE.

E pentru prima oară când Consiliul sancționează vectori ai Rusiei pentru acțiuni de destabilizare pe teritoriul statelor membre UE.

Ca urmare a sancțiunilor, Anatoli Prizenko are interdicție de călătorie în UE, iar toate conturile și proprietățile sale sunt înghețate.

Pentru prima dată în istorie, Consiliul a decis să impună măsuri restrictive împotriva a 16 persoane și trei entități responsabile de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Aceste măsuri sunt un răspuns la acțiunile răuvoitoare ale Rusiei și la lipsa sa de respect pentru ordinea internațională bazată pe norme și pentru dreptul internațional, potrivit comunicatului citat.

Cadrul relevant pentru măsurile restrictive a fost instituit la 8 octombrie 2024 pentru a viza persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse, care subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora, precum și pe cele ale organizațiilor internaționale și ale țărilor terțe prin activități hibride de diferite tipuri, inclusiv prin utilizarea manipulării coordonate a informațiilor și a interferenței.

Listele includ unitatea GRU 29155, o unitate secretă din cadrul agenției ruse de informații militare (GRU), cunoscută pentru implicarea sa în asasinate străine și activități de destabilizare, precum atentate cu bombă și atacuri cibernetice în Europa, precum și o parte din personalul său militar activ în Ucraina, Europa de Vest și Africa.

Consiliul a decis să includă pe listă Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, o rețea de dezinformare care desfășoară operațiuni secrete de influență pro-ruse, în special în Republica Centrafricană și Burkina Faso, precum și pe fondatorul său, Harouna Douamba.

În plus, Consiliul a enumerat African Initiative, o agenție de presă implicată în răspândirea propagandei și dezinformării rusești pe continentul african, redactorul-șef al acesteia și un ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus implicat în campanii de dezinformare coordonate, atât în Europa, cât și în Africa, Artem Kureev, precum și un oficial militar de rang înalt al GRU, care a preluat operațiunile Grupului Wagner în Africa, după decesul lui Yevgeny Prigozhin.

În plus, Consiliul a vizat campania „Doppelganger”, o campanie de dezinformare digitală condusă de Rusia care vizează manipularea informațiilor și răspândirea dezinformării în sprijinul războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei și care vizează statele membre ale UE, Statele Unite și Ucraina, prin sancționarea Sofiei Zakharova, șefa departamentului din cadrul Biroului președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și a infrastructurii comunicațiilor, și a lui Nikolai Tupikin, șeful și fondatorul GK Struktura.

Sancțiunile îl vizează, de asemenea, pe Vladimir Sergiyenko, fost asistent parlamentar al deputatului Bundestagului german, Eugen Schmidt, care a colaborat activ cu ofițeri de informații ruși, precum și pe un antreprenor rus, Visa Mizaev, și pe partenerul său de afaceri și soția acestuia, care au jucat un rol-cheie într-o operațiune a serviciilor de informații ruse împotriva Serviciului Federal de Informații german (BND), în cadrul căreia au fost transmise FSB informații foarte clasificate.

În sfârșit, Consiliul a vizat, de asemenea, colaboratori ai guvernului Federației Ruse în Franța: Alesya Miloradovich, un angajat al guvernului rus, și Anatolii Prizenko, un om de afaceri moldovean care a coordonat trimiterea mai multor cetățeni moldoveni în Franța în octombrie 2023.

Persoanele desemnate vor face obiectul unei înghețări a activelor, iar cetățenilor și societăților din UE le va fi interzis să pună fonduri la dispoziția lor. În plus, persoanele fizice vor fi, de asemenea, supuse unei interdicții de călătorie, care le va împiedica să intre sau să tranziteze teritoriile UE.

Graffiti cu Stelele lui David de la Paris ar fi comandate din străinătate

Desenarea în 2023 a zeci de Stele ale lui David pe clădiri din Paris și din suburbiile sale, condamnată pe scară largă ca fiind antisemită, ar fi putut fi efectuată la „cererea expresă” a unui individ care locuiește în străinătate, a declarat marți procurorul din Paris, transmite The Times of Israel.

Un judecător de instrucție cercetează care a fost intenția de a picta în masă clădiri cu aceste stele, a declarat procurorul Laure Beccuau într-un comunicat, în urma arestării a doi moldoveni care au declarat anchetatorilor că au acționat la cererea unei terțe persoane.

Beccuau a precizat că aproximativ 60 de Stele ale lui David au fost găsite pe ziduri din Paris în dimineața zilei de 31 octombrie, iar stele similare au fost găsite și în regiuni periferice.

Înregistrările video au arătat că inscripțiile au fost făcute de o femeie și un bărbat în timpul unei singure călătorii, urmărite de o a treia persoană care a făcut fotografii. Cei doi indivizi au părăsit rapid teritoriul francez.

Dar a fost stabilită o legătură cu imagini similare mâzgălite cu patru zile mai devreme, ceea ce a dus la arestarea celor doi moldoveni în cel de-al 10-lea district al Parisului la 27 octombrie, a precizat ea.

„Ei au declarat că au acționat la comanda unei terțe persoane în schimbul unei remunerații, ceea ce a fost susținut de o conversație în limba rusă pe telefonul lor”, a spus ea.

Investigațiile telefonice au arătat că cei doi moldoveni și cei care au fost în spatele graffiti-ului ulterior erau „în contact cu aceeași terță persoană”.

„În acest stadiu, nu este deci de exclus că mâzgălirea Stelelor lui David a fost făcută la cererea expresă a unei persoane care locuiește în străinătate”, a adăugat Beccuau.