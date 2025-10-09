În timp ce Trump așteaptă verdictul privind Premiul Nobel pentru Pace, Netanyahu îl susține: „Merită acest premiu”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a reînnoit joi sprijinul pentru ca președintele american Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace, pe măsură ce se apropie sfârșitul războiului dintre Israel și Hamas în Gaza.

„Acordați-i lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace – îl merită!” a scris Netanyahu pe platforma X, însoțind mesajul cu un emoji reprezentând o medalie de aur și o ilustrație a președintelui american triumfător, acceptând un premiu și aplauzele mulțimii.

Comitetul norvegian va anunța vineri câștigătorul premiului Nobel, pe care Trump îl râvnește de mult timp.

Miercuri, Trump a anunțat că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a unui acord de pace propus de SUA, menit să pună capăt conflictului prelungit din Gaza, care include eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deținuți de gruparea militantă palestiniană și retragerea parțială a trupelor israeliene din Gaza, relatează Politico.

Războiul, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane pe teritoriul israelian, a provocat moartea a peste 67.000 de palestinieni, devenind astfel cel mai sângeros conflict dintre cele două părți de la fondarea Israelului.

Netanyahu l-a nominalizat inițial pe Trump pentru acest premiu în iulie, invocând rolul Americii în lovirea programului nuclear al Iranului și în negocierea încetării focului care a pus capăt luptelor dintre adversarii din Orientul Mijlociu. „Este bine meritat și ar trebui să-l primești”, i-a spus Netanyahu lui Trump în timpul unei întâlniri la Casa Albă, pe 7 iulie.

Trump și-a asumat în repetate rânduri meritul pentru încheierea a șapte războaie în timpul celui de-al doilea mandat al său ca președinte al SUA. Departamentul de Stat al SUA a furnizat o listă a conflictelor la care se referea Trump, care include: Israel și Iran, Rwanda și Republica Democratică Congo, Armenia și Azerbaidjan, Thailanda și Cambodgia, India și Pakistan, Egipt și Etiopia, precum și Serbia și Kosovo.

Deși afirmațiile lui Trump au fost întâmpinate cu scepticism de către experții în politică externă, rolul său în realizarea unui armistițiu în Gaza a fost lăudat de liderii internaționali, precum și de populația din Israel și Gaza.

Premiul Nobel pentru Pace, instituit de chimistul și inventatorul Alfred Nobel în secolul al XIX-lea, este acordat anual persoanei care a depus „cele mai multe eforturi sau cele mai bune eforturi pentru fraternitatea între națiuni, pentru abolirea sau reducerea armatelor permanente și pentru organizarea și promovarea congreselor de pace”.