G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Qatarul susține că a primit garanţii de securitate în timpul unei convorbiri…

doha, qatar oras, zgarie nori, inalt, blocuri cladiri afaceri, orientul mijlociu, bogatie
Sursa foto: Unsplash / Radoslaw Prekurat

Qatarul susține că a primit garanţii de securitate în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump şi Netanyahu

Articole30 Sep 0 comentarii

Qatarul a anunţat că a primit garanţii privind securitatea sa din partea SUA şi o promisiune de la Israel că nu va mai ataca ţara din Golf, asigurări primite în timpul unei conversaţii telefonice desfăşurate luni între cele trei state, transmit marţi agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Asigurările în materie de securitate şi angajamentele care au fost date” în timpul acestei conversaţii ”de către preşedintele Trump şi premierul israelian au fost foarte clare” şi însoţite de ”garantarea de către preşedintele american a faptului că Qatarul nu va fi niciodată atacat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari.

El s-a declarat ”mulţumit” de aceste ”garanţii” şi a adăugat că Doha a primit de asemenea ”un angajament din partea Israelului” că acesta nu va mai ataca.

Qatarul a anunţat marţi la prânz că o reuniune este prevăzută în cursul serii cu reprezentanţii mişcării islamiste palestiniene Hamas pentru a discuta, în prezenţa reprezentanţilor Turciei, despre planul lui Donald Trump pentru a se pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

”Delegaţia negociatorilor (Hamas) a promis să studieze planul într-o manieră responsabilă”, a precizat Majed al-Ansari.

După aproape doi ani de la declanşarea conflictului din Fâşia Gaza, Casa Albă a publicat o propunere în 20 de puncte menită să pună capăt definitiv conflictului din enclava palestiniană.

”Este încă prea devreme pentru a vorbi despre răspunsuri, dar suntem într-adevăr optimişti întrucât acest plan, aşa cum noi am spus-o, este un plan global”, a mai menţionat reprezentantul MAE qatarez.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Netanyahu afirmă că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”

Articole30 Sep • 190 vizualizări
0 comentarii

Un judecător federal a oprit concedierile de la Vocea Americii dispuse de administraţia Trump

Articole30 Sep • 219 vizualizări
0 comentarii

Egiptul şi Qatarul confirmă că au predat Hamas planul de pace al preşedintelui Trump ce privește războiul din Gaza

Articole30 Sep • 209 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.