G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul eurodeputat Vlad Gheorghe: Continui cursa independentă pentru Primăria Capitalei. Fără jocuri…

Vlad Gheorghe, europarlamentar
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul eurodeputat Vlad Gheorghe: Continui cursa independentă pentru Primăria Capitalei. Fără jocuri de culise, fără minciuni, fără manipulări

Articole14 Noi • 128 vizualizări 1 comentariu

Vlad Gheorghe transmite că nu se va retrage din cursa pentru primăria Capitalei și le cere partidelor din coaliția guvernamentală să nu mai facă sondaje din care ar reieși că se retrage din competiția electorală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„DESFIINȚĂM SUBVENȚIA PENTRU PARTIDE,

SĂ NU MAI ARUNCE BANI PUBLICI PE SONDAJE MINCINOASE

Circulă un link pentru un sondaj online care întreabă „cu cine votați dacă Vlad Gheorghe se retrage?”

Le cer partidelor din coaliția PSD să nu mai arunce banii publici pe prostii și să-și vadă de candidații lor.

În campania pentru alegerile din 7 decembrie partidele sparg milioane de lei – bani publici din subvenții de la stat – pe panouri, reclame și, mai nou, pe sondaje „croite” să dea impresia că m-aș retrage.

Le transmit direct candidaților din coaliția PSD – USR – PNL : stabiliți între voi cine, cine și cum se retrage !

Voi sunteți împreună la guvernare, împreună în Parlament, împreună la subvențiile de la buget, împreună în toate negocierile politice.

Așa că discutați între voi despre retrageri și lăsați independenții în pace.

Eu continui cursa independentă pentru Primăria Capitalei.

Fără jocuri de culise, fără minciuni, fără manipulări.

DESFIINȚĂM SECTOARELE ȘI ILFOVUL, ȘI POATE ȘI SUBVENȚIA PARTIDELOR ODATĂ CU ELE”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desfiinţez sectoarele şi Ilfovul. Primul lucru pe care îl voi face în calitate de primar va fi să organizez un referendum

Articole28 Oct 2025 • 532 vizualizări
0 comentarii

Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, cere Guvernului Bolojan să verifice fundațiile de utilitate publică și beneficiile acestora de la stat, după ce Adrian Năstase s-a afișat cu dictatorii Kim Jong Un și Xi Jiping și criminalului de război Vladimir Putin / Fostul premier are o astfel de fundație

Articole5 Sep 2025
0 comentarii

Vlad Gheorghe de la DREPT anunță că a cerut retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul premier s-a fotografiat la ”summitul dictatorilor” alături de criminalul de război Vladimir Putin

Articole3 Sep 2025
0 comentarii

1 comentariu

  1. Oare cine nu te vrea contracandidat? Nu cumva USR din care ai făcut parte? Că le iei din voturile pentru Drula?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.