Fostul eurodeputat Vlad Gheorghe: Continui cursa independentă pentru Primăria Capitalei. Fără jocuri de culise, fără minciuni, fără manipulări

Vlad Gheorghe transmite că nu se va retrage din cursa pentru primăria Capitalei și le cere partidelor din coaliția guvernamentală să nu mai facă sondaje din care ar reieși că se retrage din competiția electorală.

„DESFIINȚĂM SUBVENȚIA PENTRU PARTIDE,

SĂ NU MAI ARUNCE BANI PUBLICI PE SONDAJE MINCINOASE

Circulă un link pentru un sondaj online care întreabă „cu cine votați dacă Vlad Gheorghe se retrage?”

Le cer partidelor din coaliția PSD să nu mai arunce banii publici pe prostii și să-și vadă de candidații lor.

În campania pentru alegerile din 7 decembrie partidele sparg milioane de lei – bani publici din subvenții de la stat – pe panouri, reclame și, mai nou, pe sondaje „croite” să dea impresia că m-aș retrage.

Le transmit direct candidaților din coaliția PSD – USR – PNL : stabiliți între voi cine, cine și cum se retrage !

Voi sunteți împreună la guvernare, împreună în Parlament, împreună la subvențiile de la buget, împreună în toate negocierile politice.

Așa că discutați între voi despre retrageri și lăsați independenții în pace.

Eu continui cursa independentă pentru Primăria Capitalei.

Fără jocuri de culise, fără minciuni, fără manipulări.

DESFIINȚĂM SECTOARELE ȘI ILFOVUL, ȘI POATE ȘI SUBVENȚIA PARTIDELOR ODATĂ CU ELE”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.