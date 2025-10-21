Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe cere referendum pentru desființarea sectoarelor din București și a județului Ilfov

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan să organizeze un referendum pentru desființarea sectoarelor din București și a județului Ilfov pentru a reduce risipa și birocrația.

”Am depus la Guvern proiectul pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. Îi cer domnului Bolojan să organizeze referendumul, obligatoriu prin lege, odată cu alegerile de la București. Bucureștiul este singura capitală din Europa împărțită artificial în șapte orașe, cu șapte primari, șapte bugete și șapte instituții pentru orice”, a spus Gheorghe într-un comunicat.

El susține că ”sectoarele Bucureștiului au cele mai mari bugete din țară, în timp ce Capitala suferă în deficit, iar România nu se poate dezvolta sufocată de baronii locali. Bucureștiul nu se poate dezvolta dezmembrat de baronii de sector”.

Un astfel de referendum poate fi organizat de guvern și e nevoie de o prezență de minimum 30% dintre alegătorii cu drept de vot din București pentru a fi validat.

În 2024, guvernul a organizat la inițiativa primarului de atunci al Capitalei, Nicușor Dan, un referendum în care locuitorii capitalei au fost întrebați dacă vor ca primarul Bucureștiului să aibă puteri mai mari decât în prezent.

Majoritatea bucureștenilor au răspuns cu DA la toate cele trei întrebări.