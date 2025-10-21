G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe cere referendum pentru desființarea sectoarelor din București și…

Vlad Gheorghe
Foto: Vlad Gheorghe / FB

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe cere referendum pentru desființarea sectoarelor din București și a județului Ilfov

Articole21 Oct • 651 vizualizări 0 comentarii

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan să organizeze un referendum pentru desființarea sectoarelor din București și a județului Ilfov pentru a reduce risipa și birocrația.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am depus la Guvern proiectul pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. Îi cer domnului Bolojan să organizeze referendumul, obligatoriu prin lege, odată cu alegerile de la București. Bucureștiul este singura capitală din Europa împărțită artificial în șapte orașe, cu șapte primari, șapte bugete și șapte instituții pentru orice”, a spus Gheorghe într-un comunicat.

El susține că ”sectoarele Bucureștiului au cele mai mari bugete din țară, în timp ce Capitala suferă în deficit, iar România nu se poate dezvolta sufocată de baronii locali. Bucureștiul nu se poate dezvolta dezmembrat de baronii de sector”.

Un astfel de referendum poate fi organizat de guvern și e nevoie de o prezență de minimum 30% dintre alegătorii cu drept de vot din București pentru a fi validat.

În 2024, guvernul a organizat la inițiativa primarului de atunci al Capitalei, Nicușor Dan, un referendum în care locuitorii capitalei au fost întrebați dacă vor ca primarul Bucureștiului să aibă puteri mai mari decât în prezent.

Majoritatea bucureștenilor au răspuns cu DA la toate cele trei întrebări.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

0 comentarii

  1. Omul vrea comasarea Bucurestiului cu Ilfovul pentru ca doar asa se poate debaroniza Bucurestiul si dezvolta, dar vrea sa ii bage la votul pentru alegerea primarului „noului Bucuresti” astfel format pe locuitorii din Ilfov care au votat mereu baroni gen Pandele, Thuma si altii. Ce-am spus si ieri legat de Ciucu care si ala voia referendum, vai de noi cu astfel de politicieni pro-europeni.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.