10.532 de copii români s-au născut în Italia, anul trecut / Numărul reprezintă peste 7% din totalul copiilor născuți în România, în 2024 / Sunt cei mai mulți copii cu cel puțin un părinte străin născuți în Italia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Românii sunt străinii din Italia care au făcut cei mai mulți copii în anul 2024, potrivit unei statistici dată publicității în peninsulă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În privința numărului total de nașteri în 2024, cu cel puțin un părinte străin, pe primul loc se află cei născuți în cupluri în care cel puțin unul dintre părinți este român (10.532 născuți în 2024).

Sunt urmați de copiii cu cel puțin un părinte marocan (9.448) și albanez (9.115).

În 2024, în România, conform datelor Institutului Național de Statistică, prin serviciul Tempo, s-au născut 148.916 copii, iar numărul copiilor cu cel puțin un părinte român născuți în Italia ar reprezenta peste 7% din acest număr.

Anul 2024 este primul din ultimii 34 de ani când cifra nou-născuților din România scade sub 150 de mii. În comparație, în 1990 se nășteau 314.746 de copii. Prima dată când numărul a scăzut sub 200 de mii a fost în anul 2011, însă apoi numărul a crescut până la peste 219 de mii în anul 2019, urmând apoi o scădere de la an la an, până la recordul negativ de anul trecu.

Revenind la Italia, în ceea ce privește aceste trei naționalități, română, marocană și albaneză, în medie, aproximativ 60% dintre părinți sunt ambii străini, iar 40 % sunt într-un cuplu mixt.

”În special, examinând cetățenii individuale, cea mai mare pondere a nașterilor cu părinți care sunt ambii străini din numărul total de nașteri cu cel puțin un părinte străin este observată pentru cetățenia nigeriană (91,1 % din cazuri).

În ceea ce privește ponderea nașterilor în cupluri mixte, cel mai mare procent se înregistrează pentru cetățenia ucraineană (52,9%, din care 48,0% sunt formate din mamă ucraineană și tată italian). În ceea ce privește cuplurile mixte în care tatăl este străin, procentul cel mai ridicat este pentru cetățenia tunisiană (17,1%)„, se precizează în analiză.

Ponderea nașterilor din cupluri în care cel puțin un părinte este străin este mai mare în Centru-Nord, unde prezența străină este mai stabilă și mai înrădăcinată. În Nord, procentul nașterilor cu cel puțin un părinte străin din total este de 30,6% în 2024, în Centru este de 24%, deci peste valoarea națională (21,8%). În sud, în schimb, incidența este mult mai scăzută, de 9,3%.

Restrângând analiza doar la cei născuți din părinți care sunt amândoi străini, geografia rămâne similară. Ponderea nașterilor străine în 2024 este de 19,1% în nord și de 15,3% în centru. În sud, ponderea este de 5,7%, departe de valoarea națională de 13,7%.

Emilia-Romagna se confirmă ca fiind una dintre regiunile cu cea mai mare incidență a nașterilor străine în raport cu totalul (21,9%), urmată de Liguria (21,3%).