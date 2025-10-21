Novak Djokovic anunță că se retrage de la Rolex Paris Masters. Cine este înlocuitorul său

Novak Djokovic a anunțat, marți, că se retrage de la turneul Rolex Paris Masters. Francezul Benjamin Bonzi îi va lua locul și intră pe tabloul principal al turneului Masters 1000 de la Paris, potrivit L’Equipe.

Cel mai probabil, sârbul va reveni în competiții la Atena (2 – 8 noiembrie), la un turneu ATP 250 organizat de fratele său. Rămâne de văzut dacă jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam va mai evolua vreodată pe terenurile de la Paris La Défense Arena, mai ales că el însuși a lăsat să se înțeleagă că finalul carierei nu mai este o ipoteză de ignorat.

Nu este sigur nici că îl vom vedea la Torino pentru Turneul Campionilor (9-16 noiembrie). Sârbul a fost destul de evaziv în privința participării la ultimele două mari evenimente ale sezonului. În privința Parisului, lucrurile sunt clare. Torino rămâne sub semnul întrebării.

Djokovic (38 de ani, locul 5 mondial) revenise în competiții la Mastersul 1000 de la Shanghai, unde a fost învins în semifinale de Valentin Vacherot (6-3, 6-4). Ulterior, a participat la demonstrativul extrem de bine plătit „Six Kings Slam”, unde a abandonat, epuizat, în meciul pentru locul trei contra lui Taylor Fritz (7-6 [4], abandon).

Turneul Rolex Paris Masters are loc între 27 octombrie și 2 noiembrie.