Donald Trump l-a graţiat pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham

Tottenham, victorioasă în finala Europa League contra lui Manchester United.
Mai mulți jucători de la Tottenham, fără medalii la festivitatea de premiere de după finala Europa League

Donald Trump l-a graţiat pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat joi pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al clubului britanic de fotbal Tottenham Hotspur, a declarat un oficial de la Casa Albă, conform AFP, transmite Agerpres.

Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat graţiere pentru a primi tratament medical şi a-şi vizita nepoţii şi strănepoţii în Statele Unite, a precizat aceeaşi sursă.

Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspiraţie la comiterea unei fraude bursiere. A fugit de închisoare şi acum locuieşte în Bahamas.

Miliardarul şi-a recunoscut vinovăţia, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite şi a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Conform Forbes, averea sa este estimată în prezent la 6,8 miliarde de dolari.

El şi-a construit o reputaţie de speculator valutar în anii 1980 şi începutul anilor 1990.

Compania sa de holding, ENIC, a achiziţionat o participaţie majoritară la Tottenham Hotspur în 2001. Joe Lewis a renunţat oficial la controlul clubului în 2022, iar cota sa a fost transferată către un trust familial.


