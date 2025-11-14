Donald Trump l-a graţiat pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al echipei britanice de fotbal Tottenham
Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat joi pe miliardarul Joe Lewis, fost proprietar al clubului britanic de fotbal Tottenham Hotspur, a declarat un oficial de la Casa Albă, conform AFP, transmite Agerpres.
Magnatul britanic în vârstă de 88 de ani a solicitat graţiere pentru a primi tratament medical şi a-şi vizita nepoţii şi strănepoţii în Statele Unite, a precizat aceeaşi sursă.
Lewis a pledat vinovat în 2024 pentru conspiraţie la comiterea unei fraude bursiere. A fugit de închisoare şi acum locuieşte în Bahamas.
Miliardarul şi-a recunoscut vinovăţia, nu a contestat extrădarea sa în Statele Unite şi a plătit o amendă de 5 milioane de dolari, a declarat un oficial de la Casa Albă.
Conform Forbes, averea sa este estimată în prezent la 6,8 miliarde de dolari.
El şi-a construit o reputaţie de speculator valutar în anii 1980 şi începutul anilor 1990.
Compania sa de holding, ENIC, a achiziţionat o participaţie majoritară la Tottenham Hotspur în 2001. Joe Lewis a renunţat oficial la controlul clubului în 2022, iar cota sa a fost transferată către un trust familial.
