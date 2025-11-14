Ucraina doboară din nou rachete hipersonice şi balistice după ce a primit noi sisteme Patriot

Ucraina a interceptat la primele ore ale dimineţii de vineri două din cele trei rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia împotriva teritoriului său, precum şi şase din nouă rachete balistice Iskander, potrivit Forţelor aeriene ucrainene şi preşedintelui Volodimir Zelenski, care a subliniat rolul sistemelor de apărare antiaeriană Patriot în cadrul ripostei la atacul rusesc, potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres.

În atacurile din ultimele săptămâni, antiaeriana ucraineană reuşise să intercepteze doar o mică parte dintre rachetele balistice Iskander şi nu interceptase practic niciuna dintre rachetele Kinjal lansate de forţele Kremlinului.

La începutul acestei luni, Ucraina a primit din Germania două sisteme Patriot suplimentare şi, în prezent, este în proces de achiziţionare, cu bani de la partenerii europeni, a unor rachete antiaeriene pentru această tehnologie americană, singura care a demonstrat în timpul acestui război capacitatea de a doborî atât rachete balistice, cât şi rachete hipersonice.

Într-un mesaj postat pe platforma X, după ce a fost informat de armată despre bilanţul general al atacului rusesc din noaptea de joi spre vineri, Volodimir Zelenski a subliniat că, împreună cu alte sisteme antiaeriene pe care nu le-a numit, rachetele Patriot „au funcţionat eficient” şi au contribuit în mod decisiv la intercep tarea de către Ucraina a 14 dintre cele 19 rachete lansate în total de Rusia în acest ultim bombardament asupra Kievului şi a altor zone din Ucraina.

Este un nivel de interceptare care contrastează cu cifrele făcute publice de Forţele aeriene ucrainene în urma atacurilor ruseşti din această toamnă, în care majoritatea rachetelor trecuse de apărarea ucraineană.

Urmare a acestei scăderi a eficienţei apărării antiaeriene, pe care Zelenski spera să o inverseze, Ucraina s-a confruntat cu distrugerea de către armata rusă a unei părţi din centrale sale electrice şi de infrastructuri de procesare a gazelor, ceea ce a lăsat ţara invadată într-o situaţie energetică precară înainte de venirea iernii.

Preşedintele ucrainean a declarat că el continuă să colaboreze cu aliaţii pentru a consolida şi mai mult apărarea antiaeriană a Ucrainei cu un număr mai mare de „sisteme capabile să doboare rachete balistice”.

Potrivit publicaţiei ucrainene Kyiv Independent, Zelenski intenţionează să se deplaseze în Grecia în acest weekend pentru a semna un acord de cooperare în domeniul energetic, care ar putea deschide calea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a călătorit recent la Atena, unde a convenit să aprofundeze cooperarea cu guvernul grec pentru ca această ţară să devină un punct de intrare cheie pentru gazul natural lichefiat american în Europa.

Zelenski a declarat recent că Ucraina intenţionează să crească achiziţiile de gaze din SUA pentru a face faţă deficitului creat în ţară de bombardamentele ruseşti asupra infrastructurii sale de gaze.